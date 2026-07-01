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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da su, dana 1.7.2026. godine po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni S.A iz Stare Pazove i P.J iz Krnješevca, zbog osnova sumnje da je S.A izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, a da je P.J. izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S.A. u periodu od 22.11.2024. do 25.03.2025. godine, u Krnješevcima, kao odgovorno lice, blagajnik u „Pošta Srbije“ Beograd u nekoliko navrata izvršio fiktivne uplate novca na svoj račun i na račun osumnjičenog P.J., koji su otvoreni u oštećenoj „Banka Poštanska štedionica“ AD Beograd, iako stvarne uplate novca na račune nije bilo - piše u saopštenju.

Nakon izvršenih fiktivnih uplata, korišćenjem aplikacije mobilnog bankarstva izvršen je prenos novčanih sredstava sa računa osumnjičenog P.J. na račun osumnjičenog S.A.

- Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist za osumnjičenog S.A. u ukupnom iznosu od 3.410.000 dinara i da su u istom iznosu pričinili štetu za oštećenu „Banka Poštanska štedionica“ AD Beograd - dodaju ispod.