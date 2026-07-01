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U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Rume, jedan vozač kamiona je poginuo kada je vozilo nakon sudara planulo, dok je drugi vozač, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, izvučen iz kabine i spasen u poslednjem trenutku.

- Tokom jučerašnjeg dana bili smo angažovani na slučaju, pokušali smo da dođemo do lica mesta, ali nas je policija u tome onemogućila. Deonica Ruma-Irig bila je zatvorena za saobraćaj ka Novom Sadu. Tada smo nezvanično saznali da je reč o ozbiljnom sudaru, što je kasnije i potvrđeno. Kako se nezvanično navodi, u pitanju je čeoni sudar u kojem su učestvovala dva teretna vozila. U drugom kamionu nalazile su se još dve osobe koje su tom prilikom povređene - rekla je Aleksandra Dražić, novinarka Kurira..

1/9 Vidi galeriju Sudar kamiona na putu Irig - Ruma Foto: Kurir Televizija/Aleksandra Dražić

Apel na oprez na rizičnoj deonici

S obzirom na to da se okolnosti nesreće još utvrđuju, ali da su se na ovoj deonici i ranije dešavali teški udesi, Dražić je apelovala na vozače da budu posebno oprezni u uslovima visokih temperatura i umora.

- Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće, ali prema nezvaničnim saznanjima, jedan od vozača je prešao u suprotnu traku, nakon čega je došlo do sudara. Nažalost, ova deonica puta i ranije je bila mesto teških nesreća. Pre nekoliko meseci, radnici su izgubili život kada je kombi udario u parkiranu radnu mašinu na putu. Apelujemo na vozače na dodatni oprez, posebno u uslovima visokih temperatura i umora na putu, kako bi se smanjio rizik od novih tragedija - upozorila je.

A šta je mogući okidač za ovakve nesreće, za jutarnji program Kurir televizije, govorio je dr Vladimir Jevtić - doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

- Uglavnom je reč o ljudskoj nepažnji. Kada je u pitanju konkretna saobraćajna nezgoda, saobraćajno-tehničko veštačenje će utvrditi sve okolnosti. Važno je istaći da se saobraćajna nezgoda ne završava samim sudarom, jer posledice mogu biti drastične, kao što je u ovom slučaju došlo i do samozapaljenja vozila i teškog ishoda. Ljudi često ne žele da slušaju ovakve priče, ali važno je postaviti pitanje - da li vozači znaju kako da reaguju u takvim situacijama i da li uopšte imaju osnovnu opremu, poput protivpožarnog aparata u vozilu? U praksi, to često nije slučaj - naveo je za emisiju "Redakcija".

dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Foto: Kurir Televizija

- Brza reakcija je ključna, takozvanih "zlatnih pet minuta". U Evropskoj uniji postoje specijalizovane jedinice koje veoma brzo reaguju u ovakvim situacijama. Mi smo inicirali i nabavku vatrogasnog motocikla koji može brzo da stigne na lice mesta i ugasi požar na nekoliko vozila. Poruka je da svako treba da se zapita šta može da učini u prvim trenucima nesreće kako bi pomogao sebi i drugima - kaže Jevtić.

Govoreći o nesrećama, nadovezao se na jednoj koja se dogodila u Austriji gde su šestorica vozača iz Srbije teško povređeno nakon eksplozije plinske boce dok su pripremali obrok na pumpi i otkrio koliko su takve situacije česte i šta je uzrok.

- Nažalost, postoje i neobične situacije. U većini slučajeva uzrok je nepoštovanje uputstava za korišćenje opreme. Često se dešava da ljudi procene da "znaju bolje" ili da "nije važno", pa dolazi do incidenata. Važno je pridržavati se pravila, jer se u suprotnom dešavaju ozbiljne posledice. Bilo je i slučajeva potpuno nepredvidivih situacija, poput udara groma u motociklistu, ali i tada je ključno ponašanje u skladu sa bezbednosnim pravilima - podsetio je Jevtić.

Foto: EPA / Christian Bruna

- Odmor je ključan kako bi vozač ostao smiren i koncentrisan. Na visokim temperaturama raste nervoza, ljudi postaju osetljiviji na greške drugih, što može dovesti do agresije i rizičnih situacija. Umor i stres značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Zato su pauze i strpljenje presudni, jer u suprotnom dolazi do konflikata koji mogu imati i ozbiljne pravne posledice - za emisiju "Redakcija", zaključio je Jevtić.

03:40 JEDAN ŽIV IZGOREO KOD RUME, SEDMORICA TEŠKO POVREĐENA U EKSPLOZIJI U AUSTRIJI! Stručnjak za bezbednost objasnio koji su mogući okidači za ovakve nesreće Izvor: Kurir televizija

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