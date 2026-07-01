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Više javno tužilaštvo u Somboru podiglo je optužnicu protiv Z. K. (28) iz okoline Sombora i M. D. (43) iz Odžaka zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo pedesetpetogodišnjeg Aleksandra Stankovića iz Odžaka.

Aleksandar Stanković Foto: Privatna arhiva

Obojica se od hapšenja nalaze u pritvoru, koji im je ponovo produžen i može da traje do 18. jula. Za krivično delo teško ubistvo, za koje se terete, zaprećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.

Podsetimo, sumnja se da su M. D. i Z. K. pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu preveze iz jednog u drugo mesto, a da su ga, kako se sumnja, ubili zbog novca i nakita.

- Gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra Stankovića. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - pisao je Kurir ranije.

Foto: MUP Srbije

Inače, osumnjičeni su istog dana prodali žrtvin automobil, sat i nakit, ali je policija pronašla sve predmete koje su ukrali od čoveka kog su brutalno pretukli i kako se sumnja, ubili.

- Jedan od tih koji se sumnjiči da je ubio taksistu je takođe iz Odžaka i ovde ga znaju pod nadimkom Bokser. On je i ranije bio žrtvin klijent, tačnije, vozio ga je Aleksandar i ranije, ali koliko znam, nisu imali nikakvih sukoba, ko zna zbog čega su uradili nešto ovako monstruozno - dodaje izvor Kurira.

Stankovićevo telo pronađeno je u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub.