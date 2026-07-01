Slušaj vest

- Dvojica osumnjičenih nalaze se, kako se sumnja, na teritoriji Crne Gore, gde su navodno ilegalno prebačeni neposredno nakon zločina - sumnjaju istražitelji.

Podsetimo, okrivljenom Kovaču na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u sticaju s krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, i krivičnim delom teška telesna povreda, a okrivljenom Džekuliću stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela pomaganje u teškom ubistvu.

Oprez! Ako ih vidite, odmah zovite policiju!

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografiju Danila Džekulića i uputila apel građanima da dostave sve informacije koje bi mogle da pomognu u njihovom lociranju.

Foto: Uprava policije Crne Gore

- Reč je o dvojici državljana Republike Srbije koji su, kako se sumnja, ilegalnim putem prebačeni u Crnu Goru uz pomoć tri osobe iz Rožaja, koje su prekjuče uhapšene. Ukoliko građani imaju bilo kakva saznanja o njihovom kretanju ili mestu boravka, potrebno je da odmah obaveste policiju pozivom na broj 122 ili najbližu policijsku stanicu. Građani treba da budu oprezni ukoliko ih uoče jer se radi o osumnjičenima za teško krivično delo - saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako navode iz policije, svako ko svesno prikriva informacije o njihovom boravištu ili im pruža pomoć u skrivanju može krivično odgovarati zbog pomaganja učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Uhapšeni pomagači

Zbog sumnje da su organizovali bekstvo osumnjičenih, uhapšeni su Enes Nokić (45), Haris Mujević (26) i Aldin Mujević (34) iz Rožaja.

- Osumnjičeni su da su organizovali ilegalan prelazak državne granice iz Srbije u Crnu Goru van zvaničnog graničnog prelaza, a potom i njihov prevoz do Podgorice, gde su im obezbedili logističku podršku radi skrivanja i izbegavanja krivičnog gonjenja - navodi se u saopštenju policije.

Tokom pretresa više objekata i vozila pronađene su putne isprave Republike Hrvatske, 50 komada puščane municije, kao i tri automobila koji će biti predmet daljih forenzičkih veštačenja. Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, trojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova.

S obzirom na to da su trojica pomagača brzom akcijom uhapšena, sumnja se da je policija za petama i osumnjičenima za zločin!

Ubijen u kafiću

Darko Vesković, zvani Prika, ubijen je 22. juna u jednom kafiću u Kumodražu, kada je, prema dosadašnjim saznanjima, napadač ušao u lokal, prišao mu i ispalio više hitaca iz neposredne blizine, nakon čega je pobegao.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Interesantno je da je, navodno, ubica glumio radnika koji traži posaoi tog popodneva došao je da se dogovori o uslovima za rad u lokalu koji je držao Vesković.

- Navodno, osumnjičeni za likvidaciju, prethodno se javio na oglas kojim su traženi pica-majstori i konobari i dogovorio susret sa Veskovićem - podseća izvor.

Darko Vesković Foto: Društvene Mreže

Vesković je bio poznat istražnim organima i ranije je bio optužen za ubistvo Blaža Đurovića, pripadnika kavačkog kriminalnog klana, počinjeno u Beogradu 2018. godine. Bio je osuđen na 15 godina zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo tu presudu i naložio novo suđenje.