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Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se u Mladenovcu kada su se direktno sudarili kamion i putničko vozilo. Do nezgode je došlo juče oko 13.30 sati, a jedna osoba je zadobila lake telesne povrede.

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, od siline udarca kamion došao do volana automobila, a delovi oba vozila nalaze se rasuti po putu.

Takođe, primetno je da je kamion prešao u suprotnu traku, ali uzrok tome još nije poznat.

Jedna osoba, koja je navodon učesnik udesa, na snimku sedi na travi pored vozila.

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