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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su R. Đ. (50) iz tog grada, jer su njegovom stanu pronašli biljke kanabisa, marihuanu, heroin i amfetamin.

On je osumnjičen za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevu.

Policijski službenici su, pretresom stana osumnjičenog, pronašli i zaplenili 11 biljki kanabisa, 105 grama osušene marihuane, 102 grama heroina i izvesnu količinu amfetamina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga, priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.