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Telo mladog policajca Bogdana T. (23) koji je nestao u virovima Drine, pronađeno je danas oko 11 časova, potvrđeno je iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu za Kurir.

- Nađen je u reonu Azemove bare u Lešnici, na istom mestu gde je i prijavljen njegov nestanak. Nažalost, potraga je imala tragičan ishod. Žandarmerija je pronašla telo mladića. Kako bi se utvrdio uzrok smrti biće obavljena obdukcija, ali je najverovatnije reč o utapanju - rekao je dobro upućen izvor.

Podsetimo, u potragu su se uključili i ronioci Žandarmerije koji su pretraživali Drinu u rejonu Azemove bare.

Potraga je trajala je i tokom noći, a od jutros su za mladićem osim sedam pripadnika Specijalističkog tima za spasavanje i rad na vodi tragali i Žandarmerija, policija, kao i članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Lešnice i Prnjavora.

Naime, kako smo ranije preneli, Bogdan je na reci bio u društvu, a u jednom trenutku je počeo da se davi, kada je nestao u talasima.

Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!