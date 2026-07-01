Na mesto nesreće odmah je upućena ekipa niške Hitne pomoći, ali zbog velikog oštećenja vozila zatražena je asistencija vatrogasaca kako bi mladić bio izvučen iz vozila.
udario u banderu
TEŠKO POVREĐEN NIŠLIJA (24): Autom se zakucao u stub na Bulevaru Svetog Pantelejmona, vatrogasci ga izvlačili iz vozila
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Nišlija (24) teško je povređen noćas na Bulevaru Svetog Pantalejmona u tom gradu kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stub električne rasvete.
U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da se udes dogodio noćas u 2.30.
Na mesto nesreće odmah je upućena ekipa niške Hitne pomoći, ali zbog velikog oštećenja vozila zatražena je asistencija vatrogasaca kako bi mladić bio izvučen iz vozila.
Nišlija je transportovan u niški Univerzitetski klinički centar sa višestrukim povredama olpasnim po život.
Policija je obavila uviđaj i bavešteno je Osnovno javno tužilaštvo.
Kurir.rs/Beta
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