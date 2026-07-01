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Nišlija (24) teško je povređen noćas na Bulevaru Svetog Pantalejmona u tom gradu kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stub električne rasvete.

U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da se udes dogodio noćas u 2.30.

Na mesto nesreće odmah je upućena ekipa niške Hitne pomoći, ali zbog velikog oštećenja vozila zatražena je asistencija vatrogasaca kako bi mladić bio izvučen iz vozila.

Nišlija je transportovan u niški Univerzitetski klinički centar sa višestrukim povredama olpasnim po život.

Policija je obavila uviđaj i bavešteno je Osnovno javno tužilaštvo.