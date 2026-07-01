U Beogradu je na splav bačen Molotovljev koktel, izazvavši manju materijalnu štetu. Policija istražuje incident koji se dogodio u Bulevaru vojvode Bojovića.
Hronika
PODMETNUT POŽAR NA SPLAVU U CENTRU BEOGRADA Nepoznati počinilac razbio staklo pa ubacio zapaljivu napravu, vatra odmah buknula
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U centru Beograda, u Bulevaru vojvode Bojovića, na jedan splav bačen je Molotovljev koktel juče oko četiri sata posle ponoći.
Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je razbila staklo na splavu i ubacila flalšu sa zapaljivom tečnošću u lokal, nakon čega je buknula vatra.
Na splavu je pričinjena manja materijalna šteta - nagoreo je deo inventara i šank.
Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
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