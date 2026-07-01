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U centru Beograda, u Bulevaru vojvode Bojovića, na jedan splav bačen je Molotovljev koktel juče oko četiri sata posle ponoći.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je razbila staklo na splavu i ubacila flalšu sa zapaljivom tečnošću u lokal, nakon čega je buknula vatra.

Na splavu je pričinjena manja materijalna šteta - nagoreo je deo inventara i šank.

Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

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