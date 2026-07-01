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Da je sudbina bila drugačija, Dalibor Todorović danas bi sa porodicom i prijateljima proslavio 28. rođendan. Umesto rođendanske torte, njegovi najmiliji već treću godinu dočekuju na grobu na kojem pale sveće i ostavljaju cveće, pokušavajući da pronađu utehu nakon nezamislivog gubitka.

Dalibor Todorović Foto: Društvene Mreže

Na dan koji joj je, kako kaže, najteži u godini, Suzana Todorović otvorila je dušu za Kurir i govorila o bolu koji ni posle više od tri godine nije utihnuo. Rođendan njenog pokojnog brata Dače za porodicu je podsetnik na nenadoknadiv gubitak i prazninu koja ne prestaje da boli.

- Danas bi napunio 28 godina. Treći je rođendan koji dočekujemo bez njega. Od 4. maja 2023. prošlo je 1.154 dana, ali vreme nije donelo olakšanje. Samo smo naučili da živimo sa prazninom koju je ostavio, a koja je svakim danom jednako teška - rekla je Suzana za Kurir.

Dalibor i Suzana Todorivić Foto: Privatna arhiva

Sa knedlom u grlu, sestra je uputila potresnu poruku svom prerano preminulom bratu, priznajući da je uspomena na njega i dalje najjača spona koja je drži.

- Nedostaje mi tvoj osmeh, tvoj pogled i zagrljaj koji bih danas dala sve da još jednom osetim. Živiš u mom srcu, u svakom sećanju i u svakom snu u kojem te na trenutak ponovo zagrlim. Verujem da nas danas gledaš i da vidiš koliko te volimo i koliko nam nedostaješ. Nisi među nama, ali ćeš zauvek biti deo nas. Srećan ti 28. rođendan, brate moj. Volim te više nego što reči mogu da opišu i nosiću te u svom srcu dok postojim. Tvoja rođena - potresne su reči kojima je želela ovom prilikom da se obrati voljenom bratu.

Pesma tuge Povodom još jednog rođendana koji proslavljaju bez njega, ali u njegovo ime, Suzana nam je otkrila da je napisala pesmu posvećenu bratu. Godine teku, a bol ne stari I svaka zora nadu prevari I dok telo prolazi kroz vreme, Bol ostaje, ne bledi, ne vene Želje mogu da se ostvare Al život je jedan, ne vraća se, ne stane Neću da plačem, već da ti pišem Da znaš da si zauvek deo mene Jer ljubav ne umire, samo diše U svakom dahu i stihu kad krene...

Podsetimo, život mladića iz Dubone prekinut je 4. maja 2023. godine, kada je Uroš Blažić u krvavom pohodu ubio devetoro mladih ljudi u Duboni i Malom Orašju.

Soba ostala netaknuta

Bol zbog Dačinog odlaska ne jenjava ni posle tri godine. Njegova sestra Suzana često na društvenim mrežama deli zajedničke fotografije sa bratom, uz poruke koje svedoče koliko joj nedostaje.

- Sa ovim se niko od nas nikada neće pomiriti. Najteže mi je bilo kada sam videla da su se mama i Dača tog dana čuli čak 14 puta. Mama stalno govori da su pričali kao da su osećali da se više nikada neće čuti. To mnogo boli - ispričala je Suzana za Kurir.

Dalibor sa sestrom Suzanom Foto: Društvene Mreže

Kako kaže, u njihovoj kući vreme je stalo 4. maja 2023. godine.

- Njegova soba je ostala potpuno ista. Otac i dalje nije ušao u nju i mislim da nikada neće. Flašica vode stoji na istom mestu, posteljina nije oprana, ništa nije pomereno. Mama kada uđe kaže da još oseća njegov miris i da ne želi da ga naruši - rekla je Daliborova sestra.

"Rekao je da ide samo na 15 minuta"

Jedno od najpotresnijih svedočenja tokom suđenja dala je Daliborova majka Danijela, koja je kroz suze opisala poslednje sate provedene sa sinom.

- Tog dana se vratio s posla, doneo lekove svojoj baki i završio poslednji čas vožnje za kamion. Rekao mi je da ne spremam večeru jer će kupiti pljeskavice da zajedno jedemo. Sedeli smo i gledali utakmicu kada mu je stigla poruka da su se drugari okupili. Rekao je da ide samo na 15 minuta jer sutradan radi - ispričala je Danijela.

Dalibor sa majkom Foto: Drustvene Mreže

Nekoliko trenutaka kasnije čuli su se rafali.

- Čula sam pucnje i kažem Mišo neko puca, on mi kaže možda se neko oženio, a ja mu kažem ovako se ne puca. Komšinica zove potom Mišu i kaže deca su ubijena - ispričala je Daliborova majka, Danijela, na jednom od suđenja, pa potom nastavila dalje:

- Dolazim kod škole i vičem Dačo, sine, Dačo. Moj Dača je tu znala sam, ušla sam u školsko dvorište i ugledala sam Daču ispod stola, Miša je mislio da je pobegao pa je otišao iza škole. Kažem mu Mišo, naš Dača leži ovde. Stavili smo ga u kola, držala sam ga u rukama, dozivela, majica mu se podigla, ima krvi na stomaku, pritiskala sam da ne iskrvari. U Hitnoj je 45 minuta trajala reanimacija. Pogođen je u stomak. Dete koje mrava nije zgazilo. Sve sam izgubila... - rekla je kroz suze.

Najdivnije reči za Daču Dačine komšije ga opisuju kao mladića kojeg bi svako poželeo za prijatelja ili komšiju. - Bio je divan momak, vredan i radan, večito nasmejan. Uvek je znao da nasmeje druge i da pomogne kome god je trebalo. Nikome se nije zamerio. Imao je planove za budućnost, verujemo da bi se do sada oženio i zasnovao porodicu. Njegova majka svakog dana gleda njegove slike i čeka da joj se sin vrati. Najteže je gledati čoveka koji diše, a više ne živi - pričaju meštani Dubone.

Crni maj koji Srbija ne zaboravlja

U krvavom pohodu 4. maja 2023. godine, pored Dalibora Todorovića, ubijeni su i Milan i Kristina Panić u Duboni, kao i Petar Mitrović, Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Aleksandar Milovanović i Nikola Milić u Malom Orašju, dok je još 12 osoba ranjeno.

Za taj zločin Uroš Blažić je prvostepenom presudom Višeg suda u Smederevu osuđen na 20 godina zatvora, istu kaznu dobio je i njegov otac Radiša Blažić, koji je proglašen krivim jer je sina naoružao nelegalnim oružjem.