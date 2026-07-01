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U noći između subote na nedelju u selu Azanja kod Smederevske Palanke došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu, prešao u suprotnu traku i udario u zaprežna kola.

- Sve se dogodilo na putu između sela Kusadak i Azanja. Pijani vozač je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa zaprežnim vozilom. Konj je na mestu ostao mrtav, a čovek koji je upravljao zadobio je teške prelome po telu - kaže za RINU jedan od očevidaca.

00:26 Konj mrtav na mestu, a čovek teško povređen: Pijani vozač napravio haos kod Smederevske Palanke Izvor: Kurir

Na lice odmah po prijavi događaja stigla je policija koja je odradila uviđaj, kada je i zaključeno da je vozač automobila bio u pijanom stanju.

Ekipa JKP iz Smederevske Palanke je potom izašla na teren i očistila kolovoz, i sklonila mrtvu životinju.