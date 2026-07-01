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Avionska nesreća u Francuskoj, u kojoj je, između ostalog, stradao i Srbin Filip Kovačević, i dalje je potpuna misterija za istražitelje koji pokušavaju da utvrde šta je dovelo do jedne od najsmrtonosnijih nesreća u istoriji francuske avijacije.

- Istraga je u toku, a za sada nije poznato zbog čega je letelica izgubila visinu i srušila se svega nekoliko trenutaka nakon poletanja - pišu francuski mediji.

1/7 Vidi galeriju Prizori nakon pada aviona u Francuskoj Foto: Jean-Christophe Verhaegen / AFP / Profimedia

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta je dovelo do tragedije.

- Biće analizirani tehničko stanje letelice, vremenski uslovi, komunikacija sa kontrolom leta i svi drugi faktori koji su mogli da doprinesu padu aviona. Do objavljivanja prvih rezultata istrage, uzrok nesreće ostaje nepoznat - dodaju.

11 stradalo na mestu

U tragediji koja se dogodila u nedelju, 28. juna, oko 11 časova, poginulo je svih 11 osoba koje su se nalazile u avionu, petoro putnika koji su trebalo da dožive svoj prvi skok padobranom, petoro instruktora padobranstva i pilot, koji je važio za jednog od najiskusnijih pilota ovog tipa letelice.

- Dan koji je trebalo da bude ispunjen uzbuđenjem i lepim uspomenama pretvorio se u tragediju nekoliko trenutaka nakon poletanja sa aerodroma Gran Nansi Tomblen - dodaju sagovornici.

Prema svedočenjima očevidaca, pilot je do poslednjeg trenutka pokušavao da zadrži kontrolu nad avionom i usmeri ga dalje od kuća i automobila, čime je, kako se veruje, sprečio još veću katastrofu.

- Među stradalima bio je osamnaestogodišnji Erik, kojem su prijatelji za rođendan poklonili prvi skok padobranom. Poginula je i Sintija Vali (48), šefica operacione sale u jednoj poliklinici u Nansiju, kojoj je ovaj skok takođe bio rođendanski poklon. Živote su izgubili i računovođa Jusel El Idrisi, medicinski tehničar Damijen Đakoveli, kao i studentmedicine čiji identitet još nije zvanično saopšten - piše u francuskim medijima.

Inače, u avionu su bili i iskusni instruktori padobranstva Pjer Graber, Filip Kovačević, Alberik Moules, Entoni Planšon i Dejvi Telije. Telije je bio glavni oficir vatrogasne službe departmana Var, a slobodno vreme posvećivao je svojoj velikoj strasti, padobranstvu.

Filip Kovačević Foto: Facebook Printscreen

Među poginulima je i pilot Laslo Sandrin (44), zaposlen u nemačkoj kompaniji Classic Wings od 2012. godine. Prema navodima kompanije, imao je više od 11.000 sati naleta, od čega oko 5.000 upravo na avionu Pilatus PC-6. Njegove kolege ističu da je bio izuzetno iskusan pilot, dok su svedoci nesreće ispričali da je učinio sve kako bi izbegao da avion padne na kuće.

Filip dvostruko kvalifikovan instruktor Koliko je Filip bio cenjen u svetu padobranstva potvrđuju i reči Žan-Mišela Pulea, nacionalnog tehničkog direktora Francuske padobranske federacije. - Bio je dvostruko kvalifikovan instruktor. Pored sportske aktivnosti u okviru federacije, radio je i u oblasti civilnog vazduhoplovstva, gde je izvodio tandem skokove za početnike. Upravo zbog tog angažmana bio je u Nansiju tog kobnog dana. Bio je izuzetno stručan u svemu čime se bavio.

Na mesto nesreće odmah su upućene brojne spasilačke ekipe, oko 50 vatrogasaca, 25 vozila vatrogasno-spasilačke službe, ekipe hitne pomoći, policija i pripadnici civilne zaštite. Nažalost, nijednom od putnika nije bilo spasa.