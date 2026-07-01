Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA AUTO-PUTU KOD KOLARA: Četvoro povređeno, među kojima i DVOJE DECE - "mercedes" uništen (VIDEO)
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na auto-putu kod Kolara.
Kako se vidi na snimku na Instagram stranici 192, "mercedes" je u velikoj meri uništen.
Povređeno je četvoro turskih državljana, među kojima je dvoje dece.
Prema nezvaničnim informacijama, povređena lica su svesna van životne opasnosti.
Mogući su zastoji u smeru ka Nišu.
Mogući su zastoji u smeru ka Nišu.
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