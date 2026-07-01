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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na auto-putu kod Kolara.

Kako se vidi na snimku na Instagram stranici 192, "mercedes" je u velikoj meri uništen.

Povređeno je četvoro turskih državljana, među kojima je dvoje dece.

Prema nezvaničnim informacijama, povređena lica su svesna van životne opasnosti.

Mogući su zastoji u smeru ka Nišu.

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Mogući su zastoji u smeru ka Nišu.