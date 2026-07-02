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Prošla je 41 godina od jezivog ubistva koje je potreslo Beograd i celu tadašnju SFR Jugoslaviju - pred ponoć 2. jula 1985, Tafa Mehmeti je oko 23.50 časova nožem ubio studentkinju Svetlanu Prokić (22) ispred prvog bloka Studenstkog grada. Ubistvo je izvršio kuhinjskim nožem, a zatim je pokušao i sebi da oduzme život, ali bezuspešno.

Svetlana Prokić rođena je 1963. godine u Brčkom, a poreklom je bila iz Lopara. Bila je vredna studentkinja četvrte godine Odseka za matematiku, mehaniku i astronomiju, opisivana kao odličan student, član Saveza komunista i zapažena aktivistkinja u društveno-političkom radu. Svetlana je stanovala u prvom bloku Studentskog grada. Njen život prekinuo je Tafa Mehmeti, rođen 1960. godine u Uroševcu, apsolvent Više škole za primenjenu informatiku i statistiku, koji je živeo u četvrtom bloku.

Prema saopštenju tadašnjeg Okružnog suda u Beogradu, Tafa Mehmeti je nakon dužeg perioda udvaranja i pokušaja da nagovori Svetlanu na vezu, što je ona uporno odbijala, došao do njenog bloka i napao ju je. Kako se navodi, on ju je presreo i zadao joj više ubodnih rana kuhinjskim nožem, a nakon toga pokušao je da presudi i sebi.

Oboje su prevezeni u Kliničko-bolnički centar na Bežanijskoj kosi, gde je Svetlana ubrzo podlegla povredama. Tafine povrede bile su okarakterisane kao lakše i on je operisan.

Izvršio ubistvo dan nakon puštanja iz policije

Tafa Mehmeti, poznat kao odbojkaš, švercer i aktivni član "Pjerpeke", literarno-muzičke grupe studenata Albanaca sa KiM, iz čijih je prostorija skoro svakodnevno bubnjala i zvečala "Šota", više puta je opominjan da prestane da maltretira nesrećnu devojku. Upravniku prvog bloka Jovanu Mitiću požalio se da Svetlana Prokić neće da se zabavlja s njim "zato što je Albanac", ali mu je obećao da će Prokićevu "pustiti na miru". U međuvremenu, Mehmeti je, iako stavljen na listu 32 "nepoželjne" osobe u Studentskom gradu, što je značilo da je bio poznat po tome što je problematičan, nastavio da živi u domu.

- Kad smo saznali da je u junu ošamario Svetlanu, alarmirali smo SUP, međutim, rekli su da to nije za privođenje. Pošto je ovih dana ponovo maltretirao Cecu, lično sam ja intervenisao kod inspektora. Tafa je priveden, ali je ubrzo pušten. Samo dan posle toga izvršio je ubistvo - rekao je upravnik doma nakon stravičnog zločina.

Foto: Kurir

Suđenje za ubistvo: Ubica "izgubio" pamćenje

Suđenje Tafi Mehmetiju počelo je 22. avgusta 1985. godine pred Većem sudije Ilije Simića u Okružnom sudu u Beogradu. Tokom procesa, optuženi je uporno iznosio kontradiktorne izjave.

Govorio je o navodnom druženju sa Svetlanom, tvrdio da su planirali da se uzmu, a da je nož kupio kako bi izvršio samoubistvo. Mehmeti je pričao da se ne seća da je počinio ubistvo i pokušavao je sebi da osigura blažu kaznu tvrdeći da se zbog amnezije ne seća momenta u kom se dogodilo ubistvo.

Sudija Simić podsetio ga je da je pokojnu Svetlanu i pre ubistva tukao, na šta je Tafa Mehmeti odgovorio: "Nismo se svađali, hteli smo da se venčamo 1. maja. Ja je jesam jednom ošamario i uhvatio za vrat, ali je nisam maltretirao. Nož sam kupio da bih izvršio samoubistvo jer mi je naneta sramota".

Kada je trebalo da objasni kako je došlo do toga da izvrši ubistvo i koji je bio njegov motiv, optuženi se "setio" samo da je nož, koji je kupio tog dana, poneo sa sobom i izašao u dvorište Studentskog grada, ali se ubistva i događaja posle zločina, kako je tvrdio, ne seća.

Međutim, iskazi svedoka prikazali su njihov odnos u drugačijem svetlu. Tokom ročišta 12. septembra, od 11 saslušanih svedoka, šestoro je potvrdilo da je Mehmeti upućivao pretnje Svetlani, govoreći joj da će da je ubije ako ne prihvati njegovu ljubav. Drugi svedoci nisu imali direktna saznanja o njihovom odnosu.

Foto: Printscreen/Youtube

Presudan je bio i nalaz komisije veštaka iz skopske psihijatrijske bolnice i rodnog mesta optuženog, koji je tvrdio da je Mehmeti uračunljiva osoba sposobna da shvati težinu svojih postupaka. Profesor Maksim Šternić izjavio je da Mehmeti za izvršeno krivično delo ubistvo može u potpunosti da snosi zakonske posledice, a na pitanje branioca Draga Đorđevića da li je moglo doći do amnezije jer optuženi tvrdi da se ne seća izvršenja krivičnog dela, profesor Šternić je bio kategoričan, tvrdivši da medicinskih oštećenja kod optuženog nema, te su tvrdnje o amneziji odbačene kao medicinski neosnovane.

Dodatnu potvrdu o Mehmetijevom ponašanju dao je milicionar Milan Zbiljić iz SUP Stari grad. On je kao svedok, samo dva dana pre donošenja presude, izjavio da ga je pokojna Svetlana Prokić zaustavila u subotu 29. juna 1985. godine, oko 18 časova, na uglu Knez Mihailove i Zmaj Jovine ulice, tražeći pomoć jer ju je jedan mladić pratio i pretio joj. Milicionar Zbiljić prišao je mladiću kako bi ga opomenuo, kada je ustanovio da Mehmeti kod sebe nema ličnu kartu.

- Zatražio sam mu ličnu kartu, ali je Mehmeti nije imao. Onda smo razgovarali i ja sam ga upozorio da na ovakav način ne može da traži od nekoga ljubav - rekao je Zbiljić u svom svedočenju.

Presuda za ubistvo i osuda javnosti

Nakon završenog suđenja, 27. septembra 1985. godine, petočlano sudsko veće, kojim je predsedavao sudija Ilija Simić, proglasilo je Tafu Mehmetija krivim za ubistvo Svetlane Prokić i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

U završnoj reči, javni tužilac Vojislav Dragojlović istakao je da se radi o smišljenom zločinu koji je osuđeni planirao i izvršio, te da između njega i žrtve nije postojala veza koja bi mogla da dovede do "incidentne situacije". Odbrana je pokušala da dokaže da delo nije izvršeno iz niskih pobuda, što sud nije prihvatio.

Ubistvo Svetlane Prokić izazvalo je opšte gnušanje i najoštriju osudu studenata i nastavnika u Beogradu. Predsedništvo Univerzitetskog komiteta SK na univerzitetima u Beogradu izrazilo je dubok bol i ogorčenje, ističući da Svetlanino ubistvo treba da posluži kao drastična opomena za preduzimanje efikasnijih mera zaštite.

Tafi Mehmeti bi trebalo da je pušten iz zatvora 2005. godine, kada mu je istekla zatvorska kazna, ali nakon presude o njemu više nije bilo informacija u javnosti. Ukoliko je živ, danas ima 66 godina.