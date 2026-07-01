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Službenici NCB INTERPOL-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Bar juče su locirali i lišili slobode lice za kojim je bila raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Sarajevo.

"Preduzimajući ciljane aktivnosti traganja, prikupljanjem i razmenom operativnih podataka sa međunarodnim partnerskim službama, policijski službenici su locirali i lišili slobode D.V. (34), državljanina Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Za ovim licem je NCB INTERPOL-a Sarajevo 22. aprila 2021. godine raspisao međunarodnu poternicu, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjoj Luci, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju, za koje je prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine propisana kazna zatvora u trajanju do osam godina", navode u saopštenju policije.

Kako su dodali, D.V. se više od pet godina nalazio u bekstvu, a zahvaljujući intenzivnoj međunarodnoj operativnoj saradnji, razmeni obaveštajnih podataka i koordinisanim aktivnostima službenika NCB INTERPOL-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Bar, lociran je u mestu Čanj, opština Bar, nakon čega je u roku kraćem od 24 časa lišen slobode.

"Za ovo lice sledi sprovođenje ekstradicionog postupka radi njegovog izručenja Bosni i Hercegovini, o čemu će, u skladu sa zakonom, odlučivati nadležni organi Crne Gore u postupku koji vodi Ministarstvo pravde", naglašavaju u Upravi policije.

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