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Novosadskoj policiji danas oko 16 sati prijavljeno je da je u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo do pucnjave.

Kako se nezvanično prenosi, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla mladića (26) u lokvi krvi.

Prevezen je u KCV u Urgentni centar na hirurgiju, u svesnom stanju, saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama, na lice mesta u Novom Sadu se uputilo nekoliko patrola policije.

- Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu - rekao je izvor.

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta.