U Novom Sadu danas oko 16 časova prijavljena je pucnjava u Bulevaru oslobođenja. Prema prvim informacijama, muškarac je upucan u nogu, a policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta
Krvavi okršaj
PUCNJAVA U NOVOM SADU! Mladić (26) zatečen u lokvi krvi, policija i Hitna pomoć na terenu!
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Novosadskoj policiji danas oko 16 sati prijavljeno je da je u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo do pucnjave.
Kako se nezvanično prenosi, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla mladića (26) u lokvi krvi.
Prevezen je u KCV u Urgentni centar na hirurgiju, u svesnom stanju, saznaje Kurir.
Prema prvim informacijama, na lice mesta u Novom Sadu se uputilo nekoliko patrola policije.
- Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu - rekao je izvor.
Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta.
Kurir.rs
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