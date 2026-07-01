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Državljanin Srbije (65) utopio se u moru na Halkidikiju, saopštila je grčka Obalska straža.

Prema navodima nadležnih službi, Lučka uprava Nea Mudanja jutros je obaveštena da je srpski državljanin pronađen bez svesti u moru u oblasti Glarokavos, u blizini Pefkohorija.

- Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći  koja je 65-godišnjeg muškarca prevezla u Dom zdravlja Kasandra. Lekari su, međutim, mogli samo da konstatuju smrt - navode.

Istragu vodi Drugo odeljenje Lučke uprave Nea Mudanja pri Centralnoj lučkoj upravi Soluna.

- Po nalogu nadležnih organa biće obavljena obdukcija i sudsko-medicinska obdukciono-autopsijska analiza u Službi sudske medicine u Solunu, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Za sada nisu saopšteni dodatni detalji o okolnostima ovog slučaja.

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