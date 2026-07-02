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Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu su 30. juna, na području Južnobačkog okruga, otkrili i sankcionisali ukupno 210 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tokom kontrole saobraćaja, iz saobraćaja je isključeno 17 vozača, dok je jedan vozač zadržan zbog nasilničke vožnje.

Kako je saopštila policija, za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Bačkoj Palanci upravljao traktorom u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozač će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

Istog dana, na području Južnobačkog okruga dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 osoba zadobilo lake telesne povrede.

Na području Novog Sada zabeleženo je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Kurir.rs

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