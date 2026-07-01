Mladić (26) ranjen je u pucnjavi koja se dogodila na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. U svesnom stanju prevezen je u Urgentni centar KCV, dok policija obavlja uviđaj i utvrđuje okolnosti incidenta
Krvavi obračun
PRVI SNIMCI S MESTA PUCNJAVE U NOVOM SADU! Policija zatekla mladića (26) u lokvi krvi, hitno prevezen u Urgentni centar! (VIDEO)
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Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "vojvodinom_uzivo_", na licu mesta su pripadnici policije i Hitna pomoć.
A kako Kurir saznaje, mladić je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar KCV.
Kako se nezvanično prenosi, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla mladića (26) u lokvi krvi.
- Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu - rekao je izvor.
Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta.
Kurir.rs
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