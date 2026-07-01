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Mladić (26) ranjen je danas u pucnjavi do koje je došlo u Bulevaru oslobođenja, u Novom Sadu. 

Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "vojvodinom_uzivo_", na licu mesta su pripadnici policije i Hitna pomoć. 

A kako Kurir saznaje, mladić je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar KCV. 

Kako se nezvanično prenosi, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla mladića (26) u lokvi krvi.

- Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu - rekao je izvor.

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta.

Kurir.rs

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