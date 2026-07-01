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Srbin (44) priveden je u jednom nemačkom gradu, nakon sumnje da je pucao iz stana u kom je boravio.

- Stanovnici su prijavili pucnjeve koji su odjekivali iz stambenog naselja, a nakon višesatne akcije policija je uhapsila 44-godišnjeg muškarca i u njegovom stanu pronašla oružje i municiju - navode iz policije.

Kako dodaju, prava drama odigrala se u jednom stambenom naselju nakon što su stanari oko 14.20 časova prijavili policiji da su čuli pucnjeve iz pravca kuće u glavnoj ulici.

Građani su policiji dali i informacije o mogućem počiniocu, navodeći da je reč o 44-godišnjem stanaru, inače srpskog porekla.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i opkolila objekat, dok je tokom prve istrage utvrđeno da postoji sumnja da je muškarac pucao iz pištolja sa balkona svog stana.

- Nakon višesatnih pregovora i pokušaja uspostavljanja kontakta, policija je oko 19.30 časova uspela da razgovara sa osumnjičenim. On se potom predao bez pružanja otpora, nakon čega je priveden u policijsku stanicu radi daljeg postupka - navode u saopštenju.

Prilikom pretresa njegovog stana policajci su pronašli i zaplenili pištolj, kao i odgovarajuću municiju.