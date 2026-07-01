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Policija u Crnoj Gori uhapsila je državljanina Rusije N.K. (25), koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu.

Darko Vesković Foto: Društvene Mreže

Kako je saopšteno iz Uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje, nakon što su, kako se sumnja, pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

"Policijski službenici su identifikovali i četvrto lice koje je pružalo logističku podršku u skrivanju i bekstvu osumnjičenih begunaca, a radi se o državljaninu Ruske Federacije N.K. (25), koji je, po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode", saopštila je Uprava policije.

Iz policije navode da se N.K. sumnjiči da je pomagao osumnjičenima D.Ž. i N.K., koji se terete za teško ubistvo izvršeno 22. juna 2026. godine u Beogradu.

Osumnjičeni Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

"N.K. se sumnjiči da je, obezbeđujući logističku podršku i stvarajući uslove za skrivanje i izbegavanje krivičnog gonjenja D.Ž. i N.K., izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave, kao i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se u saopštenju.

Policija je tokom pretresa na dve lokacije koje koristi osumnjičeni pronašla falsifikovana dokumenta i marihuanu.

"Pretresom koji je izvršen kod ovog lica na dve lokacije pronađena su falsifikovana dokumenta i opojna droga marihuana, koji će biti predmet daljih veštačenja i dokaznog postupka“, saopštila je Uprava policije.