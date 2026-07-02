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Na Cetinju je u utorak sprovedena pojačana kontrola stranih državljana i pružalaca smeštaja. Izrečene su represivne mere, uključujući prekršajne naloge, rešenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Među sankcionisanima i državljani Srbije.

Iz Uprave policije Crne Gore poručuju da je tokom akcije kontrolisano ukupno 115 fizičkih i pravnih osoba, od čega 68 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana, 32 državljanina Crne Gore, 12 ugostiteljskih objekata i tri privredna subjekta.

"Zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima izdato je devet prekršajnih naloga, iniciran je postupak prestanka privremenog boravka za dva strana državljanina, doneto je jedno rešenje o dobrovoljnom povratku, dok su za četiri strana državljanina doneta rešenja o otkazu boravka", piše u saopštenju.

Navode da su tokom sprovođenja aktivnosti sankcionisani državljani Srbije, Azerbejdžana, Nemačke, Slovačke, Litvanije, Bosne i Hercegovine, Turske.