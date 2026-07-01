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Policija i dalje intenzivno traga za Nikolasom K. iz Kule i njegovim sunarodnikom Danilom Dž, koji su osumnjičeni za teško ubistvo Darka Veskovića zvanog Prika, 22. juna u Beogradu! Dok se obruč oko begunaca steže, isplivavaju novi, šokantni detalji o njihovoj prošlosti.

Kako se nezvanično saznaje, dvojica begunaca imaju potpuno različite profile. Dok Nikolas K. iza sebe ima kriminalnu prošlost i već ima policijski dosije, njegov saučesnik Danilo Dž. je do ovog jezivog zločina bio za sada neosuđivano lice. Sada je otkriveno i da je Danilo tek zakoračio u dvadesete - u pitanju je mlađi punoletnik koji ima 22 godine!

Foto: Društvene Mreže, Kurir

Beg u Crnu Goru

Podsetimo, sumnja se da su osumnjičeni, inače državljani Srbije, neposredno nakon likvidacije ilegalnim kanalima prebegli u Crnu Goru. U tome su im, kako sumnjaju istražni organi, pomogla tri lica iz Rožaja, na čije su ruke već stavljene lisice!

Uprava policije Crne Gore podigla je sve raspoložive snage, objavila fotografiju Danila Dž. i uputila hitan građanima.

"Ukoliko posedujete bilo kakva saznanja o njihovom kretanju ili mestu boravka, prijavite najbližoj policijskoj stanici ili pozovite broj 122! Budite oprezni ukoliko se nađete u njihovoj neposrednoj blizini", upozoravaju iz crnogorskog MUP-a.

Osumnjičeni Danilo Dž. Foto: Uprava policije Crne Gore

Nadležni takođe oštro upozoravaju javnost da su u pitanju izvršioci teških krivičnih dela. Svako ko im pruži utočište, jatakuje im ili svesno prikriva informacije o njihovom kretanju, rizikuje da i sam završi iza rešetaka zbog pružanja pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Podsetimo, policijski službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovali su kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za ubistvo Darka Veskovića, zvanog Prika.

Zbog sumnje da su počinili navedeno krivično delo uhapšeni su E.N. (45), H.M. (26) i A.M. (34) iz Rožaja.

Zaplenjeno kod uhapšenih Rožajaca Foto: Uprava policije Crne Gore

Policija traga za pucačem iz Kumodraža

Ubistvo Darka Veskovića, zvanog Prika, dogodilo se 22. juna 2026. godine u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Na osnovu zvaničnih detalja istrage, broj svedoka i neposredno ugroženih osoba u trenutku likvidacije obuhvata najmanje sedam ljudi prisutnih u samom lokalu:

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Prijatelj žrtve (Vuk M.): Bio je najbliži svedok događaja jer je sedeo za istim stolom sa ubijenim Veskovićem. Tokom napada, Vuk M. je pogođen jednim od projektila i zadobio je teške telesne povrede.

Četiri gosta lokala: U tužilačkim spisima se navodi da je osumnjičeni N.K. svojim činom doveo u opasnost živote "četiri oštećena – goste ugostiteljskog objekta". Ovi gosti su direktni svedoci jezivog napada.

Dvoje radnika lokala: Pucnjavom su bili direktno ugroženi i životi dvoje zaposlenih radnika u ovom ugostiteljskom objektu.

Taksista (mogući svedok dolaska): Pored očevidaca samog ubistva, važan svedok pre samog čina je i taksista sa kojim se osumnjičeni N.K. dovezao tačno do kafića pre nego što je ušao u njega.

Osumnjičeni Nikolas K. je ušao u kafić, čak se i rukovao sa žrtvom, a kada se Vesković okrenuo leđima da se vrati za sto, napadač je iz torbice izvukao pištolj kalibra 9 milimetara i ispalio najmanje šest metaka u njegovu glavu i leđa. Vesković je preminuo na licu mesta.

Nakon pucnjave pred svim navedenim svedocima, napadač je istrčao ispred lokala gde ga je, prema prethodnom dogovoru, na motociklu čekao saučesnik Danilo Dž., nakon čega su obojica pobegla i trenutno se nalaze u bekstvu.