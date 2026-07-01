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Mladić J. F. (26) zatečen je danas sa povredom noge u Bulevaru oslobođenja, u Novom Sadu, nakon što je prijavljeno da je došlo do pucnjave.

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu u Novim Sadu, a kako je i Kurir pisao, zatečen je mladić star 26 godina sa povredom nastalom oštrim predmetom ili oružjem.

Lekarska ekipa je poziv primila u 15.46 sati i reagovala je po prvom prioritetu. Povređeni dvadesetšestogodišnjak je prevezen u Urgentni centar UKCV, u svesnom stanju.

Poznato stanje ranjenika

Prema poslednjim informacijama, mladić je zadobio prostrelnu ranu desne natkolenice, a u UC mu je odmah ukazana neophodna lekarska pomoć — gde je bio svestan, komunikativan i hemodinamski stabilan.

- U trenutku sastavljanja ovog saopštenja pacijent se nalazi na opservaciji u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine i biće zadržan na daljem bolničkom lečenju - stoji u saopštenju KCV

Mesto pucnjave?

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić navodno nije povređen tu gde je zatečen na Bulevaru oslobođenja kod broja 115, sumnja se da se to dogodilo na nekom drugom mestu.

On je, kako se nezvanično prenosi, kolima se dovezao dotle, s onda i jednom kiosku, zamolio da pozovu Hitnu pomoć.