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Viši sud u Bijelom Polju usvojio je žalbu tužilaštva i ukinuo oslobađajuću presudu optuženima u slučaju poznatom kao "Tunel", vraćajući predmet Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje.

O ovoj odluci, ali i o tome šta se može očekivati u nastavku postupka, za emisiju "Crna hronika" govorili su doktor nauka bezbednosti Ivan Pekić, urednik Gradske radio-televizije Milan Sekulović i advokat Predrag Savić.

Optuženi će ponovo morati pred sud

Doktor nauka bezbednosti Ivan Pekić ocenio je da odluka Višeg suda predstavlja važan preokret u jednom od najpoznatijih sudskih predmeta u Crnoj Gori.

- Što se tiče čuvene afere "Tunel", ona je vraćena na ponovno suđenje. Ukinuto je rešenje o oslobađajućim presudama svima koji su bili uključeni u ovo krivično delo i Viši sud u Bijelom Polju ocenio je da je potrebno predmet vratiti Osnovnom sudu u Podgorici. Taj epilog će sada biti nastavljen - rekao je Pekić.

Kako je istakao, posebno je zanimljivo to što je prvobitno bilo zaključeno da niko od optuženih nije odgovoran.

- Simptomatično je kako se u toj aferi došlo do saznanja da niko od okrivljenih nije kriv. Upravo zbog toga Viši sud je odlučio da predmet vrati na ponovno suđenje, pa će svi koji su bili obuhvaćeni optužnicom ponovo imati priliku da pred sudom dokazuju svoju krivicu ili nevinost - naveo je on.

doktor nauka bezbednosti Ivan Pekić Foto: Kurir Televizija

Osnovni sud nije pravilno ocenio dokaze

Urednik Gradske radio-televizije Milan Sekulović podsetio je da su prvostepenom presudom svi optuženi bili oslobođeni odgovornosti za krivična dela kriminalnog udruživanja, teške krađe, falsifikovanja isprava i pomaganja nakon izvršenja krivičnog dela.

- Međutim, Viši sud je ocenio da navodi Osnovnog suda, prema kojima nije dokazana krivica okrivljenih, ne stoje i da dokazi nisu pravilno ocenjeni - rekao je Sekulović.

On je objasnio da je jedan od ključnih razloga oslobađajuće presude bio izostanak DNK tragova optuženih.

- Glavni argument Osnovnog suda bio je da kod okrivljenih nisu pronađeni DNK tragovi. Ipak, Viši sud je prihvatio žalbu Osnovnog državnog tužilaštva i predmet vratio na ponovno odlučivanje - kazao je.

urednik Gradske radio-televizije Milan Sekulović Foto: Kurir Televizija

Još se ne zna šta je sve nestalo iz depoa

Sekulović je podsetio da je slučaj "Tunel" izazvao ogromnu pažnju javnosti zbog sumnje da je iz depoa Višeg suda nestao deo izuzetno važnog dokaznog materijala.

- Reč je o jednom od najvećih slučajeva koji su uzburkali javnost u Crnoj Gori, jer se sumnja da je nestao dokazni materijal iz veoma važnih predmeta, među kojima je i slučaj ubistva Duška Jovanovića. Ni do danas ne postoji konačan i jasan spisak svega što je nestalo iz depoa Višeg suda u Podgorici - rekao je on.

Govoreći o samom depou, Sekulović je podsetio da se u njemu nalazi više od 100.000 dokaznih predmeta.

- U depou se nalaze zaplenjeni narkotici, oružje, ali i brojni drugi dokazi iz najvažnijih krivičnih postupaka. Tunel je kopan tokom avgusta 2023. godine iz stana u centru Podgorice, a otkriven je tek 11. septembra, kada su zaposleni primetili razbacan dokazni materijal - rekao je.

Dodao je da je dodatne polemike izazvalo to što su pojedini političari obilazili mesto događaja neposredno nakon otkrivanja tunela.

- To je izazvalo kritike dela javnosti i stručnjaka zbog mogućnosti kontaminacije dokaznog materijala. Sada Osnovni sud mora ponovo da preispita sve dokaze koje je prikupilo tužilaštvo - naveo je Sekulović.

"Ovo je bio ogroman bezbednosni skandal"

Advokat Predrag Savić ocenio je da je odluka Višeg suda bila očekivana.

- U prvom stepenu postupao je Osnovni sud u Podgorici, iako je bilo logično da se suđenje izmesti iz tog grada, s obzirom na to da je upravo depo Višeg suda u Podgorici bio meta provale. Oslobađajuća presuda bila je pomalo čudna i mnogi analitičari su na to ukazivali - rekao je Savić.

On smatra da je ceo slučaj pokazao ozbiljne propuste bezbednosnog sistema.

- Dozvoliti da neko iskopa tunel dug tridesetak metara u samom centru Podgorice, gde se nalaze gotovo sve najvažnije državne institucije, a da to niko ne primeti, predstavlja ogroman bezbednosni skandal. To je veliki propust bezbednosnih službi - ocenio je.

advokat Predrag Savić Foto: Kurir Televizija

"Mnoga pitanja verovatno neće dobiti odgovor"

Ipak, Savić smatra da ni novo suđenje neće razjasniti sve okolnosti ovog slučaja.

- Ne verujem da ćemo saznati ko je finansirao kopanje tunela niti ko je bio nalogodavac. Takođe, teško da ćemo dobiti odgovor gde su završili komadi oružja, mobilni telefoni i drugi dokazni materijal koji je nestao iz depoa - rekao je.

Kako je dodao, očekuje efikasniji postupak, ali upozorava da bi suđenje moglo da bude prolongirano zbog procesnih razloga.

- Četvoro optuženih je iz Srbije i moguće je da će njihovo prisustvo na ročištima uticati na dinamiku postupka. Moguća su odlaganja zbog različitih procesnih okolnosti, ali očekujem da će novo suđenje biti efikasnije nego prethodno - zaključio je Savić.

Da podsetimo, afera "Tunel" izbila je u septembru 2023. godine, kada je otkriven tajni prolaz prokopan iz podruma privatnog stana do depoa Višeg suda u Podgorici. U depou se čuvao veliki broj dokaza iz najvažnijih krivičnih postupaka, uključujući oružje, narkotike i drugu dokaznu građu. Nakon otkrivanja tunela utvrđeno je da deo dokaznog materijala nedostaje, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i otvorilo pitanja o bezbednosti pravosudnih institucija i mogućim propustima nadležnih službi.

09:32 AFERA "TUNEL" DOBIJA NOVI EPILOG! Ukinuta oslobađajuća presuda, optuženi ponovo pred sudom: "Ovo je bio ogroman bezbednosni skandal" Izvor: Kurir televizija

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