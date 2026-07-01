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Viši sud u Negotinu prosledio je Apelacionom sudu u Nišu spise predmeta protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, radi odlučivanja o žalbi. Istovremeno, branioci optuženih odustali su od ulaganja prigovora na rešenje suda.

O daljem toku postupka za emisiju "Crna hronika" govorio je advokat Radoslava Dragijevića, Stefan Ćorda.

"Apelacioni sud je već zauzeo jasan stav"

Advokat Stefan Ćorda je naveo da je 11. juna primio žalbu tužilaštva na odluku kojom je potvrđeno rešenje Višeg suda u Negotinu o obustavi postupka protiv njegovog branjenika.

- Ja sam 11. juna primio žalbu Tužilaštva na odluku Apelacionog suda, kojom se potvrđuje odluka Višeg suda u Negotinu, kojim je obustavljen postupak u odnosu na Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je zajedno sa sinom bio optužen da je navodno učestvovao u izvršenju krivičnog dela i kasnije pomogao u premeštanju tela - rekao je advokat.

Kako je objasnio, prema Zakonu o krivičnom postupku nije imao mogućnost da odgovori na žalbu tužilaštva.

- Kao branilac nisam imao zakonsku mogućnost da dam odgovor na tu žalbu, iako bih to učinio da je bilo dozvoljeno. Međutim, smatram da za tim nije bilo ni potrebe, jer je Apelacioni sud gotovo u celosti prihvatio argumente koje smo ranije izneli - istakao je.

Ne postoji nijedan dokaz protiv Radoslava Dragijevića

Govoreći o sadržaju odluke, advokat je naglasio da smatra kako ne postoje dokazi koji bi teretili njegovog klijenta.

- Prihvaćeni su naši navodi da nema dokaza da je Radoslav Dragijević izvršio bilo koje krivično delo, niti da postoje dokazi da je pomagao u navodnom premeštanju tela. Smatram da se takva konstrukcija optužnice ne može održati - objasnio je.

Dodao je da očekuje da će Apelacioni sud potvrditi ranije donete odluke.

- Iz razloga koje je tužilaštvo navelo u žalbi, ne može se izvesti drugačiji zaključak osim da se potvrde prethodne odluke i da postupak protiv Radoslava Dragijevića ostane obustavljen. Uveren sam da je on nevin i da ne postoji nijedan jedini dokaz koji bi ukazivao na njegovu odgovornost - rekao je Stefan Ćorda.

"Ni protiv Dejana nema dokaza"

Ćorda je ocenio i da optužnica protiv Dejana Dragijevića, prema njegovom mišljenju, nije potkrepljena dokazima.

- Od početka tvrdim da ne postoje dokazi ni protiv Radoslava ni protiv njegovog sina Dejana. Tokom ponovljenog postupka i rekonstrukcije, deo optužnice koji se odnosi na navodno premeštanje tela praktično je ostao po strani i nije dodatno razjašnjen - naveo je.

Kako je dodao, očekuje da će se i u nastavku postupka pokazati da nema osnova za optužbe protiv Dejana Dragijevića.

- Verujem da će se tokom daljeg sudskog postupka pokazati da nema dokaza ni protiv Dejana Dragijevića i da će i on biti oslobođen optužbi - zaključio je.

Predmet pred Apelacionim sudom

Nakon što je Viši sud u Negotinu prosledio spise, o daljem toku postupka odlučivaće Apelacioni sud u Nišu, koji će razmatrati žalbu tužilaštva i doneti odluku o narednim koracima u jednom od slučajeva koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Da podsetimo, dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora. Nekoliko dana kasnije saopšteno je da je devojčica ubijena, a za teško ubistvo optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković. Tokom istrage optužnicom je bio obuhvaćen i Dejanov otac Radoslav Dragijević, kojem se na teret stavljalo da je, prema navodima tužilaštva, pomagao nakon izvršenja krivičnog dela. Postupak protiv njega je u međuvremenu obustavljen, dok se postupak protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića nastavlja pred nadležnim sudovima.

03:29 SLUČAJ UBISTVA DANKE ILIĆ ULAZI U NOVU FAZU! Spisi prosleđeni Apelacionom sudu, advokat tvrdi: "Nema nijednog dokaza protiv Radoslava Dragijevića" Izvor: Kurir televizija

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