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Podgorički NCB Interpol i FAST tim za ciljano traganje, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, realizovali su danas ekstradiciju međunarodno traženog lica Vuka Lakićevića (28), člana jedne organizovane kriminalne grupe - škaljarskog klana, iz Republike Hrvatske u Crnu Goru.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, na graničnom prelazu Debeli Brijeg – Karasovići izvršena je primopredaja i sprovođenje lica koje je 28. aprila 2026. godine lišeno slobode u Hrvatskoj po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica.

Vuk Lakićević Foto: Privatna arhiva

- Za V.L. je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu - navodi se u saopštenju.

Iz policije dodaju da je reč o predmetu koji se odnosi na pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi koja je, kako se sumnja, procesuirana od strane Specijalnog policijskog odeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva zbog šest krivičnih dela protiv života i tela na teritoriji Crne Gore u periodu od 2017. do 2019. godine.

- Prema policijsko-operativnim evidencijama, V.L. je registrovan kao pripadnik jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Crne Gore, ali i na regionalnom i međunarodnom nivou - ističe se u saopštenju Uprave policije.

Podsećaju da je osumnjičeno lice locirano i uhapšeno zahvaljujući, kako navode, efikasnoj međunarodnoj policijskoj saradnji Crne Gore i Republike Hrvatske.

- Nakon što je NCB Interpol Podgorica u kratkom roku inicirao raspisivanje međunarodne potjernice, V.L. je lociran i uhapšen na teritoriji Republike Hrvatske - saopšteno je.

Jovan Klisić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Facebook

Vuk Lakićević obuhvaćen je optužnicom povodom ubistva Baranina Jovana Klisića. Za to mu se i sudi pred podgoričkim Višim sudom.

Nakon što mu je po tom predmetu ukinut pritvor, branio se sa slobode.

Stefan Đukić Mandić Foto: Printscreen

Nadležni su konstatovali da se dao u bekstvo nakon nedavnog pokretanja istražnih radnji povodom šest ubistava a kojom istragom je i on obuhvaćen.

On je polubrat Stefana Đukića Mandića, koji se nalazi u ukrajinskom zatvoru zbog optužbi da je pokušao da ubije Radoja Zvicera. Takođe među optuženima za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića pored Vuka Lakićevića i grupe, za to delo je optužen i Stefan Đukić Mandić.