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U saopštenju Uprave policije Crne Gore se navodi da su identifikovali i četvrtu osobu, posle trojice osumnjičenih Rožajaca, koja je pružala logističku podršku u skrivanju i bekstvu begunaca. Karandašev se tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, za falsifikovanje isprave, kao i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Darko Vesković Prika Foto: Društvene Mreže, Kurir

Crnogorska policija navodi i da je izvršila pretres Karandaševa, na dve lokacije, kao i da su tom prilikom kod njega nađena falsifikovana dokumenta i marihuana. Postoje indicije da je on, takođe, obezbedio lažne isprave za begunce.

Srpska policija operativnim podacima pomaže crnogorskim kolegama da rekonstruišu kretanje dvojice begunaca, za kojima su raspisane crvene Interpolove poternice. Informacije su prosleđene i policiji u Albaniji, jer postoje nezvanična saznanja da su Nikolas K. i Danilo Dž. iz Podgorice, gde im je registrovano prisustvo, prebačeni u ovu državu, preko Skadarskog jezera.

Nikolas K., rođen u Vrbasu, ali sa prebivalištem u Kuli i Beograđanin Danilo Dž. u bekstvu su već deset dana. Kobnog popdneva, njih dvojica su, kako se sumnja, na krvavi zadatak krenuli iz štek-stana u Zemunu, prvi taksijem, a drugi, kao njegova logistika - na motoru. Njihovo kretanje kroz grad, kao i ruta bekstva posle zločina - do detalja su rekonstruisani.

Danilo Dž. Foto: Uprava policije Crne Gore

Osumnjičeni za ubistvo, koji se javio za oglas za radnika u piceriji i dogovorio susret sa Veskovićem, prilikom kog mu je, kako se sumnja, pucao u potiljak, posle zločina je seo na motor, kojim je upravljao Danilo Dž. Odvezli su se do beogradske opštine Zvezdara, gde su prešli u automobil i krenuli ka granici sa Crnom Gorom.

- Ušli su u Ljig, a tamo ih je na dogovorenom mesto čekao pomagač iz Požarevca - navodi sagovornik blizak istrazi. - Prešli su u njegov auto i krenuli dalje. Ponovo menjaju vozilo, kojim beže. Tačka susreta sa novim pomagačima je Tutin. U kolima sa beranskim tablicama, sačekala su ih dvojica Rožajaca. U blizini granice, jedan od njih je sa njima krenuo ilegalnim putem, dok je drugi regularno prešao granični prelaz.

Organizatori zločina, prema dostupnim informacijama, dvojici begunaca iz Srbije platili su unapred noćenje u hotelu u Beranama. Sutradan su ih njihovi jataci iz Rožaja prevezli do Podgorice.

Pripadnici crnogorske policije su nekoliko dana kasnije, posle intenziven obrade prikupljenih informacija, uhapsila Enesa Nokića (45), Harisa (26) i Aldina (34) Mujevića. Oni se sumnjiče da su "pružili logističku podršku izvršiocima krivičnog dela teško ubistvo u Republici Srbiji, u cilju njihovog izvlačenja sa teritorije Srbije i skrivanja".

Po svemu sudeći, ovaj deo plana organizatora Veskovićevog ubistva bio je do tančina isplaniran. Ništa nije prepušteno slučaju. Pomagači i jataci su unapred bili pripremljeni i dat im je avans.

Svi mladi Sudbina dvojice begunaca mogla bi da bude vrlo neizvesna. - Reč je o vrlo mladim osobama - navodi sagovornik. - Organizator je za brutalnu livkidaciju angažovao Nikolasa K., koji je bio uslovno osuđivan za držanje manje količine narkotika i to za ličnu upotrebu i ima 24, Danilo Dž. ima 21, a dvojica njihovih pomagača, koji su uhapšeni u Beogradu, Martin T. E. i Danilo V. imaju 20, odnosno 22 godine. Osim prvog, ostala trojica nikada, do sada, nisu imali problem sa zakonom.