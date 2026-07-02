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Muškarac Lj. G. (47) ranjen je nožem u baraci u Bulevaru kralja Aleksandra, nakon svađe sa tri žene koje su, prema nezvaničnim informacijama, ušle u objekat. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.

Kako dolazi do ovakih nasilnih scena, dokle su ljudi spremni da idu kada je osveta u pitanju, ali i koje su poslednje informacije vezane za ovaj slučaj, za emisiju "Redakcija", govorila je Isidora Milosavljević - generalni sekretar DB centra.

- Nažalost, i ovog jutra razgovaramo o temama iz crne hronike. Devojka je privedena, a prema navodima medija ima 19 godina. Ono što, takođe, znamo jeste da je ćerka povređenog muškarca sa Zvezdare navela da je poznat identitet napadača i da je u pitanju ćerka emotivne partnerke njenog oca. Kako je ispričala, ona je u njihov dom navodno upala zajedno sa sestrom i drugaricom. Motiv još nije razjašnjen - rekla je Milosavljević.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra Foto: Kurir Televizija

Da li je vrućina okidač za nasilje?

Kako je istakla, motiv napada još nije poznat, ali ukazuje na jedan faktor koji tokom letnjih meseci može doprineti češćem ispoljavanju nasilnog ponašanja.

- Za sada ne znamo da li se radi o nekoj vrsti osvete zbog eventualnog sukoba između njega i njihove majke ili je motiv drugačije prirode, možda čak i materijalne. Ono što mogu da dodam jeste da tokom letnjih meseci imamo izraženiju pojavu ovakvih događaja, možda upravo zbog povećane razdražljivosti, jer visoke temperature nikako ne prijaju, posebno kada je neko već nestabilnog karaktera ili ličnosti. To samo dodatno utiče na to da se ovakve stvari događaju - kaže ona.

Govoreći o događajima iz crne hronike, nadovezala se i na incidente koji su se dogodili juče tokom ranih jutarnjih časova - dva napada Molotovljevim koktelima - jedan na Dorćolu, na splavu, a drugi na Bežanijskoj kosi. Pričinjena je manja materijalna šteta, ali na sreću niko nije povređen, i otkrila kako se u praksi rešavaju takvi slučajevi i šta najčešće stoji iza ovakvih napada.

- Molotovljev koktel se uglavnom koristi kako bi se podmetnuo požar, jer je reč o zapaljivoj materiji koja se vrlo lako improvizuje i koristi. Motivacija može biti različita - od osvete do pokušaja ucene, naročito kada su meta lokali. Nažalost, postoje organizovane kriminalne grupe koje se bave zelenašenjem i iznudom novca, a vrlo često koriste podmetanje požara i napade Molotovljevim koktelima kako bi zastrašile vlasnike lokala i iznudile novac. U najvećem broju slučajeva upravo je to motivacija. Da li postoji neka druga pozadina, utvrdiće istraga, koja u oba slučaja još nije završena, pa će konačan epilog i pravi motiv biti poznati naknadno - za emisiju "Redakcija", zaključila je Milosavljević.

02:50 KRVAVA PORODIČNA DRAMA U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA: Muškarca (47) na Zvezdari nožem ubola ćerka njegove devojke - evo šta se krije iza napada Izvor: Kurir televizija

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