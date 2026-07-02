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Mladić F. J. (26), koji je juče ranjen u Novom Sadu, trenutno je u stabilnom stanju u KCV, dok policija intenzivno traga za napadačem, a kao glavni motiv ovog vatrenog obračuna navode se neraščišćeni odnosi sa drogom.

Mladić je juče nešto pre 16 časova napadnut u Bulevaru oslobođenja, gde je nakon pucnjave zatečen na trotoaru u lokvi krvi, sa teškom povredom noge.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i policije. Mladiću je ukazana hitna medicinska pomoć na licu mesta, nakon čega je u svesnom stanju prevezen na odeljenje hirurgije Kliničkog centra Vojvodine (KCV).

Lekarski nalaz Lekari su konstatovali da je F. J. zadobio prostrelnu ranu u predelu butine. Njegovo stanje je, srećom, stabilizovano i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Odbio saradnju i "zanemeo" pred inspektorima

Iako je ranjen usred bela dana na jednoj od najprometnijih novosadskih ulica, napadnuti mladić nije želeo da pomogne nadležnim organima u rasvetljavanju ovog zločina.

Prema nezvaničnim informacijama, F. J. je odbio da sarađuje sa policijom i nije želeo da otkrije ko je na njega pucao, niti šta je prethodilo incidentu.

Intenzivna potera i sumnjiv motiv

Policija je odmah nakon pucnjave blokirala ovaj deo grada, a potraga za pucačem i dalje traje. Inspektori intenzivno rade na identifikaciji napadača, a u opticaju je i pregledanje snimaka sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata.

Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, prvi rezultati pokazuju da se iza ovog sukoba kriju neraščišćeni računi na narko-tržištu.