Slušaj vest

Četvorica radnika obezbeđenja bazena na Košutnjaku napadnuti su noćas oko tri sata posle ponoći od strane veće grupe tinejdžera jer im nisu dozvolili da preskaču ogradu i kupaju se u bazenu.

Naime, grupa tinejdžera, starosti od 16 do 18 godina, njih oko deset, preskočili su ogradu kompleksa dva puta i ulazili u bazene. Radnici obezbeđenja upozorili su ih da ne smeju to da rade i tinejdžeri su oba puta izašli iz bazena i sami otišli.

Prema nezvaničnim informacijama, oni su se vratili i treći put, ponovo preskočili ogradu, ali su ovog puta imali motke, kojima su nasrnuli na četiri radnika obezbeđenja.

Više osoba udarilo je radnika obezbeđenja J. J. (24) po rukama, a potom su ga bacili u bazen i pobegli. Među napadnutim radnicima obezbeđena bili su i A. M. (20), D. P. (70) i N. D. (22).

J. J. zadobio je teške povrede desnog ramena i obe ruke, a nakon što je Hitna pomoć izašla na lice mesta, prevezen je u bolnicu, dok su ostali radnici obezbeđenja prošli nepovređeno.