TINEJDŽERI PREBILI OBEZBEĐENJE NA KOŠUTNJAKU: Radnici im nisu dali da se kupaju u bazenu tokom noći, grupa momaka ih napala palicama, jedan čovek teško povređen
Četvorica radnika obezbeđenja bazena na Košutnjaku napadnuti su noćas oko tri sata posle ponoći od strane veće grupe tinejdžera jer im nisu dozvolili da preskaču ogradu i kupaju se u bazenu.
Naime, grupa tinejdžera, starosti od 16 do 18 godina, njih oko deset, preskočili su ogradu kompleksa dva puta i ulazili u bazene. Radnici obezbeđenja upozorili su ih da ne smeju to da rade i tinejdžeri su oba puta izašli iz bazena i sami otišli.
Prema nezvaničnim informacijama, oni su se vratili i treći put, ponovo preskočili ogradu, ali su ovog puta imali motke, kojima su nasrnuli na četiri radnika obezbeđenja.
Više osoba udarilo je radnika obezbeđenja J. J. (24) po rukama, a potom su ga bacili u bazen i pobegli. Među napadnutim radnicima obezbeđena bili su i A. M. (20), D. P. (70) i N. D. (22).
J. J. zadobio je teške povrede desnog ramena i obe ruke, a nakon što je Hitna pomoć izašla na lice mesta, prevezen je u bolnicu, dok su ostali radnici obezbeđenja prošli nepovređeno.
Kurir.rs/Telegraf.rs