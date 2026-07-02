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Milan Kaćanski (64), dugogodišnji kuglaš i trener iz Bačkog Gradišta, preminuo je u Grčkoj gde je prethodnih dana boravio sa suprugom na odmoru. Do tragedije je, inače, došlo 28. juna, a od Kaćanskog se danima na društvenim mrežama opraštaju prijatelji.

Prema navodima grčke Obalske straže, srpski državljanin pronađen je bez svesti na plaži u blizini Pefkohorija. Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je 64-godišnjeg muškarca prevezla u Dom zdravlja Kasandra, gde su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Milan Kaćanski Foto: Društvene Mreže

Kaćanski je bio dugogodišnji kuglaš, trener i čovek koji je decenijama bio stub Kuglaškog kluba "Vojvodina". Nažalost, Bačko Gradište, odakle je rodom, ostalo je bez jednog od svojih najposvećenijih sportskih radnika.

- Kaćanski je gotovo ceo život proveo uz sport. Prve korake napravio je na fudbalskom terenu, ali je najveći deo svog sportskog puta posvetio kuglanju. Kao igrač, trener i organizator, bio je među najzaslužnijima što je KK "Vojvodina" opstao i nastavio da razvija nove generacije kuglaša uprkos brojnim izazovima - piše webinfo.

Kako potom navode, za mnoge članove kluba bio je mnogo više od trenera. Okupljao je igrače, organizovao rad kluba, pružao podršku mladima i verovao da se upornošću i zajedništvom mogu ostvariti veliki rezultati, bez obzira na to što dolaze iz male sredine.

Posebnu pažnju posvećivao je radu sa mladim kuglašima. Tokom godina kroz klub iz Bačkog Gradišta stasavali su takmičari koji su osvajali medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a Kaćanski je bio jedan od ljudi koji su ih pratili od prvih treninga do najvećih uspeha.

Kaćanski je ranije govorio o ambicijama kluba da se ponovo bori za najviši rang takmičenja, nažalost, tu želju nije dočekao da vidi ostvarenu.

Držao konce ovog kluba Od Kaćanskog oprostio se i Kuglaški sazvez Vojvodine. - Kuglaški radnik i vodeća osoba Kuglaškog kluba "Vojvodina" Bačko Gradište, čovek koji je držao konce ovog kluba u predhodnih tridesetak godina, kada je stvoreno mnogo kadetskih, juniorskih i seniorskih reprezentativaca Srbije. Sahrana će biti obavljena u petak 3. jula u 13,30 sati na Pravoslavnom groblju u Bačkom Gradištu. Neka mu je večna slava i hvala - naveli su.

Podsetimo, juče je iz Grčke stigla vest da se još jedan naš državljanin utopio u moru na Halkidikiju.