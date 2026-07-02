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Ove tragične vesti Kuriru su potvrdili iz porodice, a prema informacijama grčke Obalske straže, nadležni su obavešteni da je u moru pronađen srpski državljanin bez svesti. Na lice mesta odmah su upućene spasilačke službe, a uprkos pokušajima reanimacije, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Od Ljubiše se potresnim rečima oprostio njegov zet, koji je ovom prilikom želeo i da se zahvalisvim ljudima koji su pokušali da mu spasu život.

- Hvala svima koji su se našli tu i želeli da pomognu. Jedan Grk je sve vreme pokušavao da ga spase i oživi dok nije stigla Hitna pomoć i ovim putem mu se u ime porodice zahvaljujem. Takođe, vlasnica obližnjeg kafića neprestano je donosila vodu i suncobrane kako bi pomogla da se čoveku pruži pomoć - rekao je on.

Ljubiša Đorđević Foto: Privatna arhiva

Kako je naveo, Ljubiša je na letovanju bio sa suprugom, ćerkom i dvojicom unuka, starosti tri i pet godina, koji su, nažalost, prisustvovali dramatičnim trenucima na plaži.

- Svi koji su bili tu dali su sve od sebe da ga spasu, ali nije bilo šanse. Ljubiša je bio jedan od najpozitivnijih i najboljih ljudi koje sam poznavao - dodao je zet.

Vest o njegovoj smrti potresla je mnoge Leskovčane, među kojima je bio poznat kao vredan, pošten i porodičan čovek. Na društvenim mrežama od njega se opraštaju prijatelji, komšije i poznanici.

- Čika Ljubiša je bio čovek za primer. Svi smo mi ljudi, ali retko ko je zaista ljudina, a on je upravo to bio. Najbolji otac i deda. Deca, unuci i unuke zauvek će se ponositi kakvog su oca i dedu imali - navodi se u jednoj od brojnih poruka saučešća.

Okolnosti tragedije biće poznate nakon završetka postupka koji vode nadležne grčke službe. Istragu vodi Drugo odeljenje Lučke uprave Nea Mudanja pri Centralnoj lučkoj upravi Soluna.

- Po nalogu nadležnih organa biće obavljena obdukcija i sudsko-medicinska obdukciono-autopsijska analiza u Službi sudske medicine u Solunu, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.