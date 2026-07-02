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Nikolas K. (24) iz Kule za kojim je raspisana poternica zbog sumnje da je 22. juna u kafiću u Kumodražu ubio Darka Veskovića Priku (46), kako Kurir saznaje, bio je osuđivan zbog posedovanja droge za ličnu upotrebu.

- Presudom Osnovnog suda u Vrbasu, Nikolas K. je 2024. bio osuđen na šest meseci uslovno, s rokom provere od godinu dana zbog držanja droge za ličnu upotrebu - potvrdio je izvor Kurira.

Podsetimo, kako se sumnja, Nikolas K. kobnog dana ušao je u kafić u kom je sedeo Vesković, pozdravio se sa žrtvom, izvukao pištolj i izrešetao ga nasred lokala, a potom pobegao.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Osumnjičeni za ubistvo i Danilo Dž. (21) za kog se sumnja da mu je pomagao, brzo su identifikovani i za njima su raspisane međunarodne poternice. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su istog dana napustili Srbiju i to preko Crne Gore.

U međuvremenu, u Crnoj Gori, zbog sumnje da su Nilolasu K. i Danilu Dž. pomagali tokom bekstva uhapšeni su državljani te države, Rožajci Enes N. (45), kao i Haris (26) i Aldin (34) M. Lisice na ruke, juče je crnogorska policija stavila i ruskom državljaninu Nikiti K. (25).

- Uhapšeni crnogorski državljani, kao i državljanin Rusije sumnjiče se da su pružili logističku podršku osumnjičenima za učešće u ubistvu. Tokom istrage, otkriveno je da su imali ulogu da dvojici za kojima se traga pomognu da pobegnu iz Srbije. Kako se sumnja, dvojica begunaca, po dogasku u Crnu Goru neko vreme krila su se u stanu uhapšenog Rusa u Podgorici - otkrio je izvor iz istrage.

Crnogorska policija, posle jučerašnjeg hapšenja, saopštila je da su izvršili pretres Nikite K., na dve lokacije, kao i da su tom prilikom kod njega nađena falsifikovana dokumenta i marihuana, ali i da postoje indicije da je on, takođe, obezbedio lažne isprave za begunce.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

- Potraga za beguncima, za koje se sumnja da su direktno učestvovali u likvidaciji Darka Veskovića proširena je i na Albaniju, jer postoje nezvanična saznanja da su Nikolas K. i Danilo Dž. iz Podgorice, gde im je registrovano prisustvo, prebačeni u ovu državu, preko Skadarskog jezera - otkrili su izvori.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je likvidacija bila naručena i detaljno planirana. Osumnjičeni za ubistvo, navodno je stupio u kontakt s Veskovićem tako što se javio na oglas za radnika u piceriji i dogovorio susret s žrtvom. Kobnog dana, po dogovoru je došao u lokal, i čim se rukovao s Veskovićem, ispalio mu hitac u potiljak.

- Sumnja se da je s mesta zločina ubica pobegao na motoru, kojim je upravljao Danilo Dž. koji ga je čekao. Postoje dokazi da su odatle pobegli na Zvezdaru, potom prešli u automobil i krenuli ka Crnoj Gori. Navodno, u Ljigu su prešli u treći automobil, a tokom bekstva i u četvrti. Operativne informacije ukazuju da su ih u Tutinu sačekali pomagači iz Rožaja, od kojih je jedan sa njima ilegalno prešao granicu, a drugi regularno - otkrili su izvori, navodeći da se sumnja da su organizatori likvidacije izvršiocioma platili noćenje u hotelu u Beranama, iz kog su sutradan prebačeni u Podgoricu.

Inače, Darko Vesković Prika u vreme ubistva bio je u kućnom pritvoru s nanogicom i korisio je redvonu šetnju. Njemu se pred Višim sudom u Beogradu sudilo za ubistvo Blaže Đurovića 2018. U pucnjavi u kafiću, teško je ranjen i Veskovićev prijatelj Vuk Musić, koji je 2019. pravosnažno bio osuđen na 16 meseci zatvora jer je prikrivanjem tragova pružio pomoć Vladimiru Đuroviću, optuženom za ubistvo jednog od vođa navijača Crvene zvezde Velibora Dunjića ispred splava "Džimis" 2014. godine