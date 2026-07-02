SUD DOZVOLIO OCU I MAJCI DA POSETE DEČAKA UBICU! Jeziv preokret u postupku - roditeljima ukinute zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije
Viši sud u Nišu ukinuo je meru zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije roditeljima dečaka koji je 2023. godine u Niškoj Banjiubio školskog drugaAndreja Simića.
Sud je odluku doneo nakon glavnog pretresa u postupku protiv roditelja, koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.
Dečak, koji je u vreme zločina imao 13 godina, ne može biti krivično gonjen zbog uzrasta. Sud je ocenio da više nema osnova za produženje zabrane, jer je on saslušan i ne postoji mogućnost da roditelji utiču na njega kao svedoka.
Mera zabrane roditeljima je prvi put izrečena u februaru 2024. godine i od tada je produžavana na svaka tri meseca.
Suđenje roditeljima biće nastavljeno 17. jula saslušanjem novih svedoka.
Kurir.rs/Blic