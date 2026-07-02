Slušaj vest

Viši sud u Nišu ukinuo je meru zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije roditeljima dečaka koji je 2023. godine u Niškoj Banjiubio školskog drugaAndreja Simića.

Sud je odluku doneo nakon glavnog pretresa u postupku protiv roditelja, koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Dečak, koji je u vreme zločina imao 13 godina, ne može biti krivično gonjen zbog uzrasta. Sud je ocenio da više nema osnova za produženje zabrane, jer je on saslušan i ne postoji mogućnost da roditelji utiču na njega kao svedoka.

Mera zabrane roditeljima je prvi put izrečena u februaru 2024. godine i od tada je produžavana na svaka tri meseca.

Suđenje roditeljima biće nastavljeno 17. jula saslušanjem novih svedoka.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronika"FIZIČKI SE DOSTA PROMENIO" Otac ubijenog Andreja (13) video osumnjičenog za ubistvo sina: "Postavio sam mu nekoliko pitanja"
Andrej Simić.jpg
HronikaDEČAK-UBICA SASLUŠAN U VIŠEM SUDU U NIŠU! Oglasio se advokat porodice Simić nakon današnjeg ročišta: Ne mogu da iznosim detalje, ali… (VIDEO)
Screenshot 2026-06-26 154816.png
Hronika"NIJEDNOG TRENUTKA SE NIJE POKAJAO ZA TO ŠTO JE UČINIO" Majka ubijenog Andreja pogledala u oči ubicu svog deteta, roditelji otkrili kako sad izgleda dečak-ubica
Andrej Simić Sanja Simić
HronikaDEČAK-UBICA OČI U OČI SA RODITELJIMA UBIJENOG ANDREJA: Doveden u Viši sud u Nišu u pratnji policijskih snaga, posle svedočenja vraćen za Beograd (VIDEO)
nis.jpg