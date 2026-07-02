TUKAO NEVENČANU SUPRUGU PRED NJIHOVOM ĆERKOM: Jezivo nasilje u Surčinu, uhapšen muškarac, evo kako se branio
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju S.S. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio 30. juna na teritoriji opštine Surčin, kada je primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice-vanbračne supruge i u prisustvu ćerke zadao joj telesne povrede, nakon čega je prijavljen događaj - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kako se dodaje, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici neće izjašnjavati.
- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog postojanja dva zakonska razloga-osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svedoka i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - saopšteno je.