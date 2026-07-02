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Telo devojke stare oko 20 godina pronađeno je danas u Velikoj Moravi, kod sela Mijatovac, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da se nesrećna devojka utopila 29. juna.

 Prema nezvaničnim informacijama, za nesrećnom devojkom, čiji je nestanak u reci bio prijavljen, tragalo se danima.

- Telo je pronađeno u ataru sela kod Ćuprije. Obavljen je uvidjaj, utvrđuje se identitet i sve okolnosti nesreće - potvrdio je izvor Kurira. 

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