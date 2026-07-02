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Istražitelji su ubistvo Darka Veskovića Prike (46), koji je 22. juna likvidiran u svom lokalu u Kumodražu, kao i putanju dvojice osumnjičenih Nikolasa Kovača (24) i Danila Džekilića (21) do detalja rekonstruisali, a prema operativnim saznanjima, oni su za svega osam dana promenili čak pet gradova i više vozila, oslanjajući se na unapred organizovanu mrežu pomagača.

Darko Vesković Prika Foto: Društvene Mreže

Ruta kojom su se kretali x Zemun: U ovom delu grada su iznajmili štek-stan x Kumodraž: Mesto gde je izvršena egzekucija Darka Veskovića Prike x Zvezdara: Deo grada gde ih je sačekalo prvo vozilo za bekstvo x Ljig: Osumnjičene je u ovom gradu sačekao drugi pomagač sa drugim vozilom x Tutin: Dvojica pomagača ih sačekala u drugom vozilu nakon čega su prešli granicu x Berane: Prenoćili su u hotelu u Beranama x Podgorica: Iz Berana su nakon noćela prevezeni u Podgoricu gde su se potom skrivali

Navodno, plan bekstva isplaniran je još mnogo pre zločina, kada su osumnjičeni navodno boravili u štek-stanu u Zemunu.

- Sumnja se da je izvršilac iz štek-stana u Zemunu taksijem otišao do Kumodraža, gde je pod izgovorom razgovora za posao pica-majstora došao na sastanak sa Veskovićem. Posle ubistva, sa mesta zločina ga je na motoru sačekao Danilo Džekilić - kaže izvor Kurira blizak istrazi.

Prema njegovim rečima, prvi deo bekstva odvijao se isključivo kroz Beograd.

- Sa mesta zločina u Kumodražu pobegli su motorom do Zvezdare. Tamo ih je čekao automobil u koji su prešli i nastavili put ka zapadnoj Srbiji i granici sa Crnom Gorom - navodi sagovornik Kurira.

Istraga ukazuje da je upravo od tog trenutka aktivirana unapred pripremljena mreža jataka.

- U Ljigu ih je, na unapred dogovorenoj lokaciji, čekao pomagač iz Požarevca. Tu su promenili vozilo i nastavili dalje. Međutim, ni to nije bila poslednja zamena automobila. Operativni podaci pokazuju da su tokom bekstva koristili najmanje četiri različita prevozna sredstva - otkriva izvor Kurira.

Nova tačka susreta, prema dosadašnjim saznanjima, bio je Tutin.

- U Tutinu su ih sačekala dvojica pomagača iz Rožaja u automobilu sa beranskim registarskim oznakama. Jedan od njih je sa osumnjičenima ilegalnim putem prešao granicu, dok je drugi regularno prošao granični prelaz kako ne bi izazvao sumnju - navodi sagovornik Kurira.

Posle ulaska u Crnu Goru, kako se sumnja, plan su nastavili da sprovode i to bez improvizacije.

- Organizatori likvidacije, prema raspoloživim informacijama, unapred su platili noćenje u hotelu u Beranama. Već narednog dana begunce su njihovi jataci prevezli u Podgoricu, gde su nastavili skrivanje - kaže izvor Kurira.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Crnogorska policija je u međuvremenu saopštila da je, osim trojice Rožajaca osumnjičenih za pružanje logističke podrške, uhapsila i ruskog državljanina Nikitu Karandaševa (25), za koga se sumnja da je pomagao dvojici begunaca tokom skrivanja u Podgorici. Kod njega su, prema navodima policije, pronađena falsifikovana dokumenta i marihuana, a istražuje se i da li je upravo on obezbeđivao lažne isprave za osumnjičene.

Srpska policija u saradnji sa kolegama iz Crne Gore nastavljaju rekonstrukciju celokupne rute bekstva. Za Nikolasom Kovačem i Danilom Džekilićem raspisane su crvene Interpolove poternice, dok operativne informacije ukazuju da su iz Podgorice možda prebačeni ka Albaniji preko Skadarskog jezera.

- Po svemu sudeći, ništa nije bilo prepušteno slučaju. Ruta, vozila, pomagači i mesta za skrivanje bili su unapred određeni, što ukazuje da je logistika bekstva bila pažljivo isplanirana mnogo pre izvršenja zločina - zaključuje sagovornik Kurira.

Uznemirujući snimak

Ubistvo Darka Veskovića (46), poznatog pod nadimkom Prika, podsetimo, dogodilo se 22. juna oko 15 časova u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž. Napadač je, prema dosadašnjim rezultatima istrage, ušao u lokal usred dana i pred brojnim gostima ispalio više hitaca u pravcu Veskovića, koji je preminuo na licu mesta.

Veliku pažnju privukao je snimak nadzornih kamera gde se vidi kako je Vesković sedeo za stolom u kafiću zajedno sa prijateljem Vukom Musićem kada je u lokal ušao napadač.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Nadzorna kamera zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem, sa kojim je prethodno dogovorio sastanak kako bi se dogovorili oko posla za pica-majstora i konobara u tom lokalu. Nakon toga zajedno su krenuli ka stolu za kojim je sedeo sa prijateljem. Posle nekoliko koraka napadač je izvadio pištolj i ispalio više hitaca u njegovom pravcu, a zatim zapucao i na Musića. Vesković je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA - podseća sagovornik.

6 uhapšena

Osumnjičeni egzekutor i njegov saučesnik i dalje se nalaze u bekstvu, dok su šestorica pomagača uhapšena nekoliko dana posle zločina.

Hronologija x 22. juna ubijen Prika x 24. juna uhapšeni pomagači u Beogradu, Martin T.E. i Danilo V. x 30. juna uhapšena trojica Rožajaca u Crnoj Gori x 1. jula uhapšen Rus u Crnoj Gori

- Organizator je za brutalnu likvidaciju angažovao Nikolasa Kovača koji je bio uslovno osuđivan za držanje manje količine narkotika i to za ličnu upotrebu i ima 24, Danilo Džekilić ima 21 godinu, a dvojica njihovih pomagača, koji su uhapšeni u Beogradu 2 dana nakon likvidacije, Martin T. E. i Danilo V. imaju 20, odnosno 22 godine. Osim prvog, ostala trojica nikada, do sada, nisu imali problem sa zakonom - podseća izvor i dodaje da su potom uhapšena trojica Rožajaca.