CECA GA PLJUNULA U LICE, ON TVRDIO DA NIJE UBIO ARKANA I POBEGAO PRE PRESUDE: Dobrosav Gavrić već 15 godina vodi pravnu bitku, živ neće u Srbiju!
Dobrosav Gavrić (51), bivši policajac iz Loznice koji je je 15. januara 2000. u hotelu Interkontinental ubio Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, već duže od 15 godina uspeva da izbegne izručenje Srbiji iz Južne Afrike.
Gavrić je, podsetimo, u Srbiji pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora. Međutim, na dan objavljivanja presude Gavrić, koji se zbog tada važećih zakonskih odredbi branio sa slobode, nije se pojavio u sudnici i praktično je u bekstvu od oktobra 2006. kada je za njim raspisana poternica. O njegovoj sudbini, ništa se nije znalo pet godina, sve dok nije ranjen 2011.godine u JAR. Kod njega su tada pronađena dokumenta na ime Saša Kovačević, ali je ubrzo utvrđeno da je zapravo reč o beguncu s međunarodne poternice, Dobrosavu Gavriću.
Srpsko Ministarstvo pravde odmah je zatražilo njegovo izručenje, a pre nekoliko godina sud u Kejptaunu doneo je odluku da on može da bude ekstradiran Srbiji i odbio Gavrićeve molbe da dobije status izbeglice i azil. Međutim, prema pisanju medija, on nije odustao od toga da se po svaku cenu bori da ostane u toj državi.
U međuvremenu, Ministarstvo pravde Srbije poslalo je na desetine urgencija, ali na njih nije dobilo odgovor od vlasti Južnoafričke Republike o statusu, niti izručenju Dobrosava Gavrića.
- Magistarski sud u Kejptaunu je 2020. godine doneo odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Gavrića, ali su se njegovi advokati žalili na tu odluku. Ustavni sud iz Kejptauna je u međuvremenu odbio i njegovu molbu za dobijanje političkog azila u Južnoafričkoj Republici, jer je u Srbiji osuđen za teško ubistvo koje nije politički motivisano. Uprkos tome Gavrić još nije izručen Srbiji - navodili su mediji iz JAR.
Zbog čega vlasti JAR ne izručuju ubicu Arkana i njegovih prijatelja, nikada nije zvanično saopšteno.
- Moguće je da se razlog krije u tome što je Gavrić u trenutku kada je ranjen, a potom i identifikovan bio svedok ubistva jednog od najmoćnijih ljudi u toj državi Sirila Bike. U trenutku kada je Bika ubijen, Gavrić je bio sa njim u automobilu - podseća sagovornik Kurira.
Inače, to je bio drugi put da Gavrić bude ranjen. Prvi put upucan je kada je ušao u Interkontinental i ubio Arkana, Mandića i Garića. Zbog povreda koje je tada zadobio, on je godinana hodao uz pomoć štapa.
Tokom prethodnih godina, otkriveno je da je Gavrić 2006, koristeći lažni identitet i sa bosanskim pasošem, preko Italije pobegao u Ekvador. Iz Ekvadora je potom ušao u JAR, sa turističkom vizom. Navodno, njegova supruga dobila je poslovnu vizu i oni su otvorili restoran u Johanezburgu, a potom još nekoliko firmi koje su uspešno radile.
Prema pisanju južnoafričkih medija, od 2007. do hapšenja on je, sa suprugom i ćerkama, kao Saša Kovačević živeo u luksuznom stanu na obali mora u Kejptaunu.
Međutim, kada je otkriven njegov pravi identitet, suočio se sa mogućnošću da bude vraćen u Srbiju u kojoj ga čeka 35 godina zatvora. Pokušao je da traži azil tvrdeći da je osuđen u politički motivisanom procesu. Ovaj zahtev za azilom, odbio je sud u JAR. Usledile su žalbe, ali i nove molbe u kojima je, navodno, navodio da će, ukoliko bude izručen Srbiji, biti ubijen.
- Bojim se za svoj život jer Arkan ima jaku vojsku sledbenika, koji nisu tolerantni - preneli su mediji Gavrićevu izjavu pred sudom.
Osim za Dobrosavom Gavrićem, Srbija je godinama tragala i za njegovim saučesnikom Milanom Đuričićem Mikijem, koji je zbog zločina u "Interkontinentalu" osuđen na 30 godina zatvora. Međutim, da su se njih dvojica skrivali zajedno, otkriveno je je tek 24. aprila 2018. kada je u Kejptaunu ubijen Đuričić. Kaznu od 30 godina zbog učešća u zločinu, služi samo Dragan Nikolić Gagi.
Tokom suđenja pred tada Okružnim sudom u Beogradu, Gavrić je, podsetimo, tvrdio da nije umešan u ubistvo Arkana i da je toga dana slučajno bio u hotelu. Tvrdio je da ga je tokom pucnjave u holu, pogodio zalutali metak i da i danas zbog tog ranjavanja ide na štakama.
Suđenje je obeležilo i svedočenje Arkanove udovice, pevačice Svetlane Cece Ražnatović, koja se u sudnici direktno obratila Gavriću:
- Sedeo si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lepo sam te videla preko Željkovog ramena. Ponoviću to sto puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre! - obratila se pevačica direktno Gavriću u sudnici, a potom ga pljunula.