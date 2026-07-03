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Dobrosav Gavrić (51), bivši policajac iz Loznice koji je je 15. januara 2000. u hotelu Interkontinental ubio Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, već duže od 15 godina uspeva da izbegne izručenje Srbiji iz Južne Afrike.

Gavrić je, podsetimo, u Srbiji pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora. Međutim, na dan objavljivanja presude Gavrić, koji se zbog tada važećih zakonskih odredbi branio sa slobode, nije se pojavio u sudnici i praktično je u bekstvu od oktobra 2006. kada je za njim raspisana poternica. O njegovoj sudbini, ništa se nije znalo pet godina, sve dok nije ranjen 2011.godine u JAR. Kod njega su tada pronađena dokumenta na ime Saša Kovačević, ali je ubrzo utvrđeno da je zapravo reč o beguncu s međunarodne poternice, Dobrosavu Gavriću.

Gavrić u sudnici u JAR Foto: Printscreen

Srpsko Ministarstvo pravde odmah je zatražilo njegovo izručenje, a pre nekoliko godina sud u Kejptaunu doneo je odluku da on može da bude ekstradiran Srbiji i odbio Gavrićeve molbe da dobije status izbeglice i azil. Međutim, prema pisanju medija, on nije odustao od toga da se po svaku cenu bori da ostane u toj državi.

U međuvremenu, Ministarstvo pravde Srbije poslalo je na desetine urgencija, ali na njih nije dobilo odgovor od vlasti Južnoafričke Republike o statusu, niti izručenju Dobrosava Gavrića.

- Magistarski sud u Kejptaunu je 2020. godine doneo odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Gavrića, ali su se njegovi advokati žalili na tu odluku. Ustavni sud iz Kejptauna je u međuvremenu odbio i njegovu molbu za dobijanje političkog azila u Južnoafričkoj Republici, jer je u Srbiji osuđen za teško ubistvo koje nije politički motivisano. Uprkos tome Gavrić još nije izručen Srbiji - navodili su mediji iz JAR.

Zbog čega vlasti JAR ne izručuju ubicu Arkana i njegovih prijatelja, nikada nije zvanično saopšteno.

Arkan i Ceca Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

- Moguće je da se razlog krije u tome što je Gavrić u trenutku kada je ranjen, a potom i identifikovan bio svedok ubistva jednog od najmoćnijih ljudi u toj državi Sirila Bike. U trenutku kada je Bika ubijen, Gavrić je bio sa njim u automobilu - podseća sagovornik Kurira.

Inače, to je bio drugi put da Gavrić bude ranjen. Prvi put upucan je kada je ušao u Interkontinental i ubio Arkana, Mandića i Garića. Zbog povreda koje je tada zadobio, on je godinana hodao uz pomoć štapa.

Tokom prethodnih godina, otkriveno je da je Gavrić 2006, koristeći lažni identitet i sa bosanskim pasošem, preko Italije pobegao u Ekvador. Iz Ekvadora je potom ušao u JAR, sa turističkom vizom. Navodno, njegova supruga dobila je poslovnu vizu i oni su otvorili restoran u Johanezburgu, a potom još nekoliko firmi koje su uspešno radile.

Prema pisanju južnoafričkih medija, od 2007. do hapšenja on je, sa suprugom i ćerkama, kao Saša Kovačević živeo u luksuznom stanu na obali mora u Kejptaunu.

Međutim, kada je otkriven njegov pravi identitet, suočio se sa mogućnošću da bude vraćen u Srbiju u kojoj ga čeka 35 godina zatvora. Pokušao je da traži azil tvrdeći da je osuđen u politički motivisanom procesu. Ovaj zahtev za azilom, odbio je sud u JAR. Usledile su žalbe, ali i nove molbe u kojima je, navodno, navodio da će, ukoliko bude izručen Srbiji, biti ubijen.

- Bojim se za svoj život jer Arkan ima jaku vojsku sledbenika, koji nisu tolerantni - preneli su mediji Gavrićevu izjavu pred sudom.

Dobrosav Gavrić Foto: Reuters

Osim za Dobrosavom Gavrićem, Srbija je godinama tragala i za njegovim saučesnikom Milanom Đuričićem Mikijem, koji je zbog zločina u "Interkontinentalu" osuđen na 30 godina zatvora. Međutim, da su se njih dvojica skrivali zajedno, otkriveno je je tek 24. aprila 2018. kada je u Kejptaunu ubijen Đuričić. Kaznu od 30 godina zbog učešća u zločinu, služi samo Dragan Nikolić Gagi.

Tokom suđenja pred tada Okružnim sudom u Beogradu, Gavrić je, podsetimo, tvrdio da nije umešan u ubistvo Arkana i da je toga dana slučajno bio u hotelu. Tvrdio je da ga je tokom pucnjave u holu, pogodio zalutali metak i da i danas zbog tog ranjavanja ide na štakama.

Suđenje je obeležilo i svedočenje Arkanove udovice, pevačice Svetlane Cece Ražnatović, koja se u sudnici direktno obratila Gavriću: