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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. O. (2006) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i M. C. (2006) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

1/3 Vidi galeriju Droga pronađena prilikom pretresa Foto: PU Niš

- Policija je pretresom stana koji A. O. koristi pronašla 454 paketića sa oko 435 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagicu za precizno merenje, kao i 1.320 evra za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika - navodi se u saopštenju PU Niš.

Policajci su, prethodno, zatekli A. O. koji se sumnjiči da je M. C. prodao paketić sa manjom količinom materije za koju se sumnja da je marihuana.