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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. O. (2006) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i M. C. (2006) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Droga pronađena prilikom pretresa Foto: PU Niš

- Policija je pretresom stana koji A. O. koristi pronašla 454 paketića sa oko 435 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagicu za precizno merenje, kao i 1.320 evra za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika - navodi se u saopštenju PU Niš.

Policajci su, prethodno, zatekli A. O. koji se sumnjiči da je M. C. prodao paketić sa manjom količinom materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

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