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Kontroverzni budvanski biznismen Todor Gardašević, poznatiji kao kum Andrije Draškovića, ubijen je 5. jula 2000. godine kod beogradskog hotela "Jugoslavija". Danas se navršava 26 godina od likvidacije, za koju se godinama kasnije saznalo da su je izvršili pripadnici "zemunskog klana", a da je kao egzekutor označen Sretko Kalinić, po naređenju Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma.



Mile Luković Kum i Dušan Spasojević Šiptar Foto: EPA

Gardašević je ubijen na šetalištu ispred hotela. Dok je išao ka svom parkiranom automobilu, prišla su mu dvojica napadača. Prema svedočenjima, jedan od njih mu je prišao uz reči: "Gde si? Dugo se nismo videli", nakon čega su se rukovali. U tom trenutku drugi napadač izvukao je pištolj i zapucao. Ispaljeno je osam metaka u Gardaševića, nakon čega su se napadači udaljili ka Zemunu.

Kasnije je utvrđeno da su u likvidaciji učestvovali pripadnici "zemunskog klana", a detalji zločina izneti su tokom akcije "Sablja". O ubistvu je pred sudom govorio i nekadašnji svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi.

Glave mu došlo kumstvo sa Draškovićem

On je naveo da je ubistvo naredio Dušan Spasojević, a da je motiv bio Gardaševićeva bliskost sa Andrijom Draškovićem.

Andrija Drašković Foto: Dado Đilas

- Ubistvo Todora Gardaševića naredio je Dušan Spasojević. Ubijen je zato što je kao kum bio veran Andriji Draškoviću, do kojeg Spasojević i ostali nisu mogli da dođu. Dogovorili su se da borbenim vozilom upravlja Nikola Bajić, a da Gardaševića ubiju Kalinić i Luković. U ovom ubistvu koristili smo "golf 3" koji nam je inače služio samo za otmice. Moj zadatak bio je da uništim vozilo i oružje - rekao je Milenković.

Milenković je pominjao i ostale učesnike, među kojima su Krsmanović, Jurišić, Miloš Simović i Željko Mihajlović Crnogorac, uz tvrdnju da je direktni izvršilac bio Kalinić, dok je oružje kasnije uništeno.

Zemunski klan Foto: Privatna Arhiva

Supruga Garsija strahovala za život Na suđenju "zemunskom klanu" sudije su pročitale iskaz iz istrage Garsije, supruge ubijenog Todora, koja se inače u sudnici nije pojavila iz straha za sopstveni život i život njihove dece. To je, između ostalog, pred sudom rekao njen svekar Ranko Gardašević. Inače, Garsija je tokom istrage rekla da ne zna ko joj je ubio muža, niti joj je on ikada rekao da mu neko preti.

Gardašević, poznat i kao Toša Snaga, bio je bivši sportista i košarkaš KK Mogren. U Beogradu je živeo oko 15 godina, gde je radio u poslovima povezanim sa Andrijom Draškovićem i važio za njegovu desnu ruku.

Nakon ubistva, javnost su potresle i izjave članova porodice i svedoka. Andrija Drašković je kasnije rekao da je Gardašević ubijen zbog svoje lojalnosti njemu, dok su drugi svedoci tvrdili da je motiv bio upravo njegov odnos sa Draškovićem.

Tokom suđenja, svedok saradnik Miladin Suvajdžić, poznat kao Đura Mutavi, naveo je da je Gardašević likvidiran isključivo zbog povezanosti sa Draškovićem.

Otac ubijenog, Ranko Gardašević, tvrdio je da je njegov sin bio pod pritiskom da otkrije gde se Drašković nalazi nakon ubistva Željka Ražnatovića Arkana, što je, prema njegovom mišljenju, bio motiv za likvidaciju.

On je takođe naveo da njegov sin nije bio blizak sa Andrijom Draškovićem, već da su ih vezivale samo kumovske veze preko Andrijinog oca. Izrazio je i ogorčenje što Drašković nije prisustvovao sahrani ni pomenima.

Osuđeni pripadnici "zemunskog klana"

Sretko Kalinić Foto: Privatna arhiva

Za ubistvo Todora Gardaševića pravosnažno su osuđeni pripadnici "zemunskog klana", među kojima Sretko Kalinić, Miloš i Aleksandar Simović, Vladimir Milisavljević zvani Vlada Budala, Dušan Krsmanović i Nikola Bajić.

Prema optužnici, Kalinić je na šetalištu ispred hotela ispalio osam hitaca u Gardaševića iz pištolja kalibra 9 milimetara, dok su ostali učesnici pomagali u praćenju i logistici.