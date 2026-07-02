Policija je u Leskovcu uhapsila muškarca nakon što je u njegovom stanu pronađena veća količina oružja, municije i eksplozivnog materijala.
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POLICIJA UPALA LESKOVČANINU U STAN, UNUTRA NEMA ČEGA NEMA: Zaplenjeni municija, mine, eksploziv - uhapšen muškarac (68)
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Policija je uhapsila S.M. (68) iz Leskovca u čijem je stanu našla veću količinu naoružanja i municije, saopšteno je danas.
Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je zaplenila dve minobacačke mine, 1.255 metaka različitog kalibra, oko 250 grama eksploziva, oko 320 centimetara sporogorećeg štapina i okvir za automatsku pušku.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biće priveden višem javnom tužiocu u tom gradu.
Kurir.rs
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