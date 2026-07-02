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Policija je uhapsila S.M. (68) iz Leskovca u čijem je stanu našla veću količinu naoružanja i municije, saopšteno je danas.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je zaplenila dve minobacačke mine, 1.255 metaka različitog kalibra, oko 250 grama eksploziva, oko 320 centimetara sporogorećeg štapina i okvir za automatsku pušku.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biće priveden višem javnom tužiocu u tom gradu.

Kurir.rs

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