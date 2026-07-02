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Dva mladića pretučena su u jednom lokalu u Beogradu, a jedan od njih zadobio je povrede glave.

Naime, danas oko 15 sati, dva tinejdžera uletela su u lokal i sakrila se iza šanka, a za njima su ušla još dvojica i počela da ih traže, dok su dvojica ostala da čuvaju stražu na vratima.

Dvojica napadača primetila su žrtve u šanku, a potom su ušli iza šanka i počeli da ih šutiraju u glavu i telo.

Sve to je, prema nezvaničnim saznanjima, primetila jedna devojka, koja je ušla u lokal i pokušala da ih razdvoji, te je prebijanje u tom momentu prestalo.

Kada su videli da ima svedoka, mladići sa vrata počeli su da izvlače napadače iz lokala, a jedan od njih nastavio je da nasrće na žrtve i, u nemogućnosti da ponovo dođe do njih jednog od pretučenih mladića gađao je kačketom.

Hitna pomoć pružila je medicinsku negu povređenim tinejdžerima, a jedan od njih prevezen je na dalje lečenje.

Kompletan događaj snimile su nadzorne kamere lokala, a taj snimak mogao bi da pomogne policiji u identifikaciji napadača.

Kurir.rs/Telegraf

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