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Dejan Vuksanović (32) za kojim je srpska policija tragala zbog sumnje da je u februaru ove godine na benzinskoj pumpi udario ženu automobilom, a potom pobegao, priveden je danas u Herceg Novom!

- D.V. je tokom uviđaja saobraćajne nezgode vređao i pretio policijskom službeniku koji je obavljao službene dužnosti. O događaju je obavešten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji se izjasnio da je reč o prekršaju iz Zakona o javnom redu i miru. Protiv D.V. je podneta prekršajna prijava, nakon čega je sproveden Sudu za prekršaje u Budvi, Odjeljenju u Herceg Novom - saopštili su iz crnogorske policije.

Dejan Vuksanović, inače, rodom je iz Herceg Novog, ali je javnosti postao poznat kada je pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu, tako što je nanogicu stavio psu.

Psu stavio nanogicu Foto: Privatna Arhiva

Poslednji put našao se u centru skandala kada je automobilom udario pešaka M. K. (66) na obeleženom pešačkom prelazu. Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar, a on je pobegao s mesta nesreće.

- Protiv Vuksanovića je podneta krivična prijava zbog sumnje na teško delo protiv bezbednosti saobraćaja - podseća izvor.

U aprilu prošle godine Vuksanović je i sam bio meta napada. U restoranu u kompleksu West 65 ranio ga je muškarac prerušen u dostavljača hrane. Napadač je ispalio hitac ka njemu, ali ga je metak pogodio u nogu i oštetio arteriju.

- Imao je hiruršku masku, naočare i ruke u džepovima. Delovao mi je sumnjivo jer restoran nema kuhinju, a napolju je bilo toplo za slojevitu odeću. Ustao sam i krenuo ka njemu, a on je izvukao pištolj i zapucao - izjavio je Dejan Vuksanović.

Napadač je pobegao, a Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dušana J. (26), osumnjičenog za pokušaj ubistva.

Inače, Vuksanović je 2022. osuđen na 12 meseci kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja Darka Lilića, sina bivšeg predsednika Jugoslavije. Vuksanović je na saslušanju priznao da je udario Lilića.

1/8 Vidi galeriju Dejan Vuksanović Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Privatna Arhiva

- Ja sam udario Darka Lilića i naneo mu povrede - rekao je kratko na saslušanju u tužilaštvu Dejan Vuksanović.

U avgustu prošle godine Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv 15 osoba, među kojima je i Miljan Vidović zvani Hofman, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje 25. jula u stambenom kompleksu "West kule", kada su lupali na vrata Dejanu Vuksanoviću.

Okrivljenima se optužnim predlogom, kako je tada saopšteno iz tužilaštva, stavlja na teret da su, zajedno sa još desetak nepoznatih osoba, obučeni u crne majice, sa kačketima na glavi, sunčanim naočarima ili hirurškim maskama na licu, u grupi, grubim vređanjem, drskim i bezobzirnim ponašanjem, značajnije ugrozili spokojstvo Vuksanovića i članova njegove porodice.