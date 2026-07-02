Dečak (12) teško povređen u saobraćajnoj nesreći na Karaburmi, prebačen u Univerzitetsku dečiju kliniku.
Hronika
DEČAKA (12) UDARIO AUTOMOBIL Jeziva saobraćajna nesreća na Karaburmi
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Dečak (12) teško je povređen u nesreći koja se dogodila u Ulici Salvadora Aljendea, kod autobuske okretnice na beogradskoj Karaburmi.
Svedoci su ispričali da je dečak odbačen dvadesetak metara tokom udara.
Dete je zadobilo teške telesne povrede i prebačeno je u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj ulici.
Kurir.rs/Telegraf
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