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Dečak (12) teško je povređen u nesreći koja se dogodila u Ulici Salvadora Aljendea, kod autobuske okretnice na beogradskoj Karaburmi.

Svedoci su ispričali da je dečak odbačen dvadesetak metara tokom udara.

Dete je zadobilo teške telesne povrede i prebačeno je u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj ulici.

Kurir.rs/Telegraf

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