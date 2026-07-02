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U pucnjavi koja se danas dogodila u centru Podujeva povređene su četiri osobe, a direktor Hitne službe Univerzitetskog kliničkog centra.

Naser Silja rekao je da je reč o osobama srednjih godina.

On je potvrdio da su u ovu ustanovu primljene četiri povređene osobe i da je stanje jedne ozbiljno.

„Obavljeni su razni pregledi. Stanje četvrte osobe je ozbiljno, ali stabilno“, rekao je Silja.

Vršilac dužnosti tužioca Menduhi Kastrati izjavio je da se sumnja da se incident dogodio između članova porodice, preneo je Ljajmi.

Prema prvim navodima portparola regionalne policije Prištine Enisa Plane, u pucnjavi je povređeno troje ljudi koji su prevezeni u Univerzitetski klinički centar, prenela je Koha.

Na mrežama se pojavio snimak incidenta uznemirujućeg sadržaja, koji možete pogledati ispod:

„Policijske jedinice nastavljaju operativno-istražne radnje kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti ovog događaja“, rekao je Plana.