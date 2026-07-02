"VOLIM SVOJ ŽIVOT I NE BIH GA MENJALA" Bojana preživela masakr u Žitištu, ali ostala bez noge - objavila sliku koja kida dušu: "Srećan mi drugi rođendan"
Pre tačno deset godina Siniša Zlatić napravio je u kafiću u Žitištu nezapamćeni masakr, kada je, pucajući iz "kalašnjikova", ubio petoro, a ranio 20 ljudi. Među njegovim žrtvama bila je i Bojana Ćorilić (31), koja je imala sreću da preživi krvavi pir, iako su posledice bile jezive...
Bojana je heroina iz Novog Sada. Ostala je bez noge, umesto koje ima protezu, ali svih ovih godina prkosi nedaćama i raduje se svakom novom danu.
Ona se i danas, na desetogodišnjicu horora u Žitištu, oglasila na društvenim mrežama i poslala kojom slavi život.
"Koliko se toga promenilo, a još više toga sam iskusila i doživela", napisala je Bojana i dodala:
"Volim svoj život i ne bih ga menjala. Srećan mi drugi rođendan".
Ovu poruku napisala je pored svojih slika - nekad i sad.
Podsetimo, masovni ubica Siniša Zlatić sa "kalašnjikovim" upao je u kafić "Makijato" i ubio bivšu suprugu Dijanu (30), kao i prijatelje sa kojima je sedela - Stevana Jojića (40), Jovanu Popović (20), Vladimira Mijatovića (40) i Vladimira Kosovića (34), dok je ranio 22 osobe, među kojima je bila i Bojana. Slaviša Zlatić zbog zločina koji je počinio na "Pile festu" pred Višim sudom u Zrenjaninu u martu 2017. osuđen je na 40 godina robije.