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Pre tačno deset godina Siniša Zlatić napravio je u kafiću u Žitištu nezapamćeni masakr, kada je, pucajući iz "kalašnjikova", ubio petoro, a ranio 20 ljudi. Među njegovim žrtvama bila je i Bojana Ćorilić (31), koja je imala sreću da preživi krvavi pir, iako su posledice bile jezive...

Bojana je heroina iz Novog Sada. Ostala je bez noge, umesto koje ima protezu, ali svih ovih godina prkosi nedaćama i raduje se svakom novom danu.

Foto: Društvene Mreže

Ona se i danas, na desetogodišnjicu horora u Žitištu, oglasila na društvenim mrežama i poslala kojom slavi život.

"Koliko se toga promenilo, a još više toga sam iskusila i doživela", napisala je Bojana i dodala:

"Volim svoj život i ne bih ga menjala. Srećan mi drugi rođendan".

Ovu poruku napisala je pored svojih slika - nekad i sad.