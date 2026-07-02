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Fatlind Bajselmani je dvadesetšestogodišnjak koji je stradao juče popodne kada ga jeudario grom u planinskom području u selu Delovce kod Suve Reke.

Lokalni mediji su preneli da je mladić sahranjen danas na groblju u selu Makiteva, prema saopštenju porodice.

Smrt dvadesetšestogodišnjaka, kako je saopštila tzv. kosovska policija, konstatovala je na licu mesta medicinska ekipa Centra za hitnu medicinsku pomoć u Suvoj Reci.

Urim Ndrecaj, meštanin, ispričao je kako se dogodio tragični događaj. Rekao je da je mladić bio sa ocem i bratom u šumi kada ih je zadesilo loše vreme.

"Nažalost, bili su u šumi, on je bio sa ocem i bratom. Padala je kiša, veoma jaka kiša, i odjednom je pukao grom i udario momka“, rekao je Ndrecaj medijima.

"Malo je zahvatio i oca i brata, ali je mladić poginuo na licu mesta".

"Policija je stigla, hitna pomoć je prišla koliko je mogla, jer tu ne može lako da se priđe, selajni su krenuli da ih izvuku.“

Kurir.rs/Botasot

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