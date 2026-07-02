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Đorđe A. (45) je nakon skoro mesec dana borbe za život preminuo u bolnici.

On je 8. juna, oko 1 čas posle ponoći, prevezen u Urgentni centar, nakon čega je hitno prebačen u operacionu salu zbog teških telesnih povreda: rupture slezine i krvarenja na mozgu.

Povrede je navodno zadobio prethodnog dana u tuči sa još jednim nepoznatim licem koja se dogodila na Voždovcu.

Kurir.rs/Telegraf

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