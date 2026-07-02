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Šinobus koji saobraća na relaciji Niš–Svrljig zapalio se oko 18.50 u ataru sela Jasenovik, javlja dopisnik RTS-a. Svih 11 putnika je evakuisano i bez povreda.

Prema informacijama iz policije, svi putnici su blagovremeno evakuisani i, prema prvim informacijama, niko nije povređen.

Iz Hitne pomoći je potvrđeno da je iz šinobusa evakuisano 11 putnika.

Na terenu je 10 vatrogasaca-spasilaca sa tri vatrogasna vozila

Požar je lokalizovan, navode iz policije.

Kurir.rs/RTS

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